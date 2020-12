Ex-coronapatiënt schrijft boek over ervaringen: "Wilde mijn kinderen zien opgroeien" 

ZAANDAM - Koen Hottentot (52) was een van de eerste coronapatiënten die in het Zaans Medisch Centrum op de intensive care belandde. Het zag er niet goed uit, maar hij overleefde. Inmiddels heeft hij alleen nog klachten aan zijn voet en ervaart hij nog wat spierpijn. "Het gaat belachelijk goed, haha."

Het boek 'Stapt een vrouw in de trein' bestaat voor een belangrijk deel uit Whatsappgesprekken tussen Hottentot en zijn familie. Hij stuurde namelijk veel berichten in de familie-app, zodat hij niet elke keer hetzelfde verhaal hoefde te vertellen. "Het was zowat het enige contact dat we konden hebben", vertelt hij.

Hottentot werd 27 maart met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. "Het was helemaal aan het begin van de crisis. Ik heb geen moment kunnen twijfelen of corona een hoax was", zegt hij lachend. "Het was er direct, ik zat in de eerste golf." In het ziekenhuis stond men op scherp. Hottentot: "Ik heb achteraf van een longarts gehoord dat het eerste weekend dat ik daar op de afdeling lag, een weekend was dat hij nooit zal vergeten. Het waren 48 uur waarin hij zonder slaap van crisis naar crisis liep. Vreselijk."

Intensive care

Toen hij een week in het ziekenhuis lag kreeg hij te horen dat hij naar de intensive care moest. Dat idee vond hij beangstigend. "Totdat ik besefte: het is of intensive care of de dood. En als ik geen kans zou hebben, zouden ze me er niet heen sturen. Ik dacht: ik moet dit gewoon doen. Ik wil mijn kinderen zien opgroeien, ik wil leven. Toen heb ik me eraan overgegeven."

