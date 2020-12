Abdelhamid Idrissi krijgt heldenspeld van wethouder: "Ik zet mij graag in voor de stad''

In Amsterdam worden deze maand helden in het zonnetje gezet met de campagne "Hou van je Held." Bijzondere helden in tijden van corona ontvangen deze helden speld met de tekst #houvanjeheld. Vandaag werd Abdelhamid Idrissi verrast met de bijzondere speld die hij ontving van wethouder Touria Meliani.

Abdelhamid Idrissi. Foto: Stichting Studiezalen via NOS

"In Amsterdam is er een groep kwetsbare kinderen, die thuis niet de ruimte en rust hebben om te studeren. Juist nu de kinderen veel meer thuis zitten is zo een plek extra belangrijk." zegt de oprichter van studiezalen Abdelhamid Idrissi.

Wekelijks stelt hij 26 studieruimtes met huiswerkbegeleiding verspreid over de stad beschikbaar voor kwetsbare kinderen. Hij ontving vandaag de heldenspeld voor zijn inzet. Wethouder Touria sprak haar waardering uit die nog veel verder gaat dan het wekelijks aanbieden van de studieruimtes en huiswerkbegeleiding aan 700 kinderen. Ze sprak uit dat het college erg veel waardering heeft voor Abdelhamid.

Quote ''Hij zorgt ervoor dat jongeren en hun families zich gezien voelen'' Touria Meliani - wethouder

Door de rustige plek die Abdelhamid biedt aan de kinderen kunnen zij rustig slapen. Daarnaast biedt hij ook steun met voedselpakketten. Met de ontvangst van zijn heldenspeld zijn de heldendaden niet voorbij. Abdelhamid is druk op zoek naar extra studieruimtes. Met ingang van de nieuwe maatregelen zijn buurthuizen waar hij normaal studieruimte aanbiedt gesloten. "Hierdoor zijn er 250 kinderen hun rustige plek kwijt de komende weken. En die plek is juist nu de scholen gesloten zijn extra hard nodig", zegt Abdelhamid.

Poster Abdelhamid campagne #houvanjeheld - Gemeente Amsterdam

De officiële heldenspeld kan nog worden aangevraagd voor helden die iet zo zichtbaar zijn aangevraagd worden. Dat kan dus ook iemand zijn die voor jou een held is geweest met een kleine, maar bijzondere daad. De stad wordt versiert met posters van helden als Abdelhamid, hulpverleners en andere helden. De speld is aan te vragen via wijamsterdam.nl