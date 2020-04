Abdelhamid helpt honderden kinderen uit Amsterdam met hun huiswerk

AMSTERDAM - Zonder coronacrisis zouden tientallen kinderen gisteren naar de studiezaal van Abdelhamid Idrissi in Amsterdam-Noord zijn gekomen, om in een rustige en veilige omgeving opdrachten te maken. Dat gaat nu niet - en daar blijft het niet bij, zegt Idrissi.

Abdelhamid Idrissi. Foto: Stichting Studiezal via NOS

"We zien dat tal van gezinnen op dit moment in diepe problemen zitten. Het inkomen is door de crisis weggevallen en voor de kinderen is er geen laptop of internetverbinding aanwezig om vanuit huis te werken", vertelt hij tegen mediapartner NOS. Idrissi startte in 2011 het project Studiezalen. Vanuit 24 locaties in kwetsbare Amsterdamse wijken helpt hij samen met zijn team ruim 700 kinderen. Hij zorgt voor huiswerkbegeleiding, een veilige omgeving en een verbreding van hun leefwereld. "Bedenk dat sommige kinderen alleen hun eigen wijk kennen. Ze zijn nog nooit in het centrum van hun eigen stad geweest."

Idrissi en zijn team krijgen van alle kanten hulp aangeboden. Foto: Stichting Studiezalen via NOS

Toen Idrissi te horen kreeg dat de studiezalen vanwege de coronacrisis dicht moesten, was zijn eerste gedachte om gewoon online door te gaan. "Maar ik kwam er snel achter dat we veel meer nodig hadden om iedereen te helpen. Veel gezinnen hebben geen laptop of toegang tot het internet. We zijn toen een belrondje langs alle 700 kinderen gaan maken om te horen welke problemen er spelen." De dagen erna werd het Idrissi en zijn team duidelijk dat die problemen veel groter waren dan gedacht. "Kinderen waren bang. Ze snapten niet wat er aan de hand was, hun ouders waren ineens werkloos, er was plotseling geen geld voor eten. Sommigen hadden niet eens een mailadres." De gesprekken hakten erin. "We hebben gewoon staan janken van alle verhalen die we hoorden."

Voedselpakketten klaar om bezorgd te worden. Foto: Stichting Studiezalen via NOS

Idrissi besloot de problemen aan te pakken en zich niet alleen te richten op online begeleiding. Hij schakelde zijn netwerk in om de eerste problemen op te lossen. Daarbij hielp het dat hij het jaar ervoor Amsterdammer van het Jaar was geworden. "Mensen kenden mij al. Het ene bedrijf bood spontaan voedselpakketten aan, de ander stelde personeel beschikbaar voor online huiswerkbegeleiding en vanuit de gemeente ontvingen we laptops om te verdelen." Hij ziet nog steeds problemen die moeten worden opgelost, maar wil ook positief blijven. "Deze crisis heeft ook goede kanten. Als alles lukt, hebben veel Amsterdamse gezinnen straks toegang tot het internet. De ervaringen die we nu opdoen met online lessen, kunnen we ook na de crisis inzetten." Wat hij zich van deze periode het meest gaat herinneren, is de saamhorigheid. "Buurtbewoners kwamen ons tassen met eten brengen om uit te delen. Iedereen helpt mee. In Amerika hamsteren ze massaal wapens, hier bieden we elkaar hulp aan."