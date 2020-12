Wat voor burgemeester heeft Bergen nodig? "Iemand die vertrouwen kan terugwinnen"

BERGEN - Wie ideeën over de nieuwe burgemeester voor de gemeente Bergen heeft, kan dat tot eind dit jaar laten weten. Daarna begint de vertrouwenscommissie met alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad aan de wervingsprocedure. De inbreng vanuit de inwoners wordt gebruikt voor een profielschets.

Zodra de eerste opzet daarvan medio januari gereed is, kunnen inwoners en maatschappelijke organisaties hierop nog één keer reageren. Op 9 februari komt Commissaris van de Koning Arthur van Dijk de profielschets ophalen, meldt mediapartner Duinstreek Centraal.

Eerder liet Commissaris van de Koning Arthur van Dijk weten dat de werving van een nieuwe burgemeester tegenwoordig ongeveer acht maanden vergt. Voor zo'n benoeming moeten veel stappen worden doorlopen die tijd vergen, zoals een veiligheidsonderzoek. Volgens VVD-fractievoorzitter Meis de Jongh is ieders streven dat Bergen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 een nieuwe burgemeester heeft.

Vertrouwen terugwinnen

Zowel de Commissaris van de Koning als de VVD-fractievoorzitter achten de kans groot dat de nieuwe burgemeester van Bergen in de tweede helft van 2021 wordt benoemd. Van Dijk weet al welk type sollicitanten erop zullen afkomen: "De nieuwe burgemeester zal zich aangetrokken moeten voelen tot een klus om het vertrouwen in het lokaal bestuur terug te winnen in een gemeente waar ze van ver komen."