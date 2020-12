Het kanon van Beets blijft binnen ondanks dat carbidschieten is toegestaan

BEETS - Goed nieuws zou je zeggen voor de carbidschieters in Beets, want gemeente Edam-Volendam verbiedt het carbidschieten niet. Toch blijft het kanon van Beets deze jaarwisseling achter slot en grendel. "Het is niet te doen, de voorwaarden zijn te streng dit jaar", zegt Robin Putman.

Het carbidschieten is alleen toegestaan op strenge voorwaarden en alleen voor inwoners mogelijk. Dat laatste is geen probleem voor de fanatieke schieters uit Beets. "De voorwaarden zijn anders dit jaar", vertelt Putman aan NH Nieuws. "Je mag schieten met een melkbus van 40 liter. Ons kanon is negen meter lang en die inhoud is dus iets meer."

Andere spelregels

De gemeente Edam-Volendam laat weten de spelregels te hebben aangescherpt. Ook moet er een ontheffing worden aangevraagd. "De afgelopen jaren kwam het carbidschieten al sporadisch voor in de gemeente en we willen niet alles verbieden", laat de gemeente weten. "Door het verstrekken van een ontheffing hebben we contact en zicht op wie van plan zijn carbid te schieten." De aanvraag om te schieten moet uiterlijk woensdag 23 december binnen zijn bij de gemeente.

De carbidschieters uit Beets zijn teleurgesteld want ze keken enorm uit naar oudjaar. Putman vindt het onzin dat het carbidschieten gevaarlijk zou zijn. Over of ze het kanon oudejaarsdag toch stiekem uit de schuur gaan halen zegt Putman: "We kunnen het wel gokken, maar dat is vragen om problemen. Geheid dat er gecontroleerd wordt." Dus het kanon van Beets blijft achter slot en grendel dit jaar.

Wil je zien of carbidschieten in jouw gemeente wordt verboden? Bekijk dan het kaartje hieronder.