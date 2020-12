Man (71) aangehouden vanwege verboden wapenbezit, 100 wapens in beslag genomen

HOLLANDS KROON - Een 71-jarige man uit de gemeente Hollands Kroon is vanmiddag aangehouden vanwege verboden wapenbezit. In zijn huis werden bij elkaar zo'n 100 vuurwapens gevonden. De politie heeft alles in beslag genomen.

De politie ging direct naar het huis, nadat agenten een melding kregen dat de man meerdere vuurwapens in huis had. Bij aankomst, trof de politie onder meer 30 geweren en 70 pistolen en revolvers aan. Ook werd munitie in beslag genomen.

Niet alledaags

Een bijzondere vondst, zegt de politie: "De foto is te klein om de volledige vondst te vatten", zegt woordvoerder Derk Burger. "Dit treffen wij ook niet elke dag aan."

De meeste wapens konden nog worden gebruikt. De politie zoekt uit waar ze vandaan komen.

Alleen sportschutters of jagers mogen met de juiste vergunningen bepaalde vuurwapens hebben. Voor alle andere mensen is vuurwapenbezit verboden. "Dat verhoogt bovendien de kans op geweld en ongelukken", legt Burger uit. "Daarom is ons er veel aan gelegen de wapens uit de roulatie te halen."

Privacy

De man zit vast. Het Openbaar Ministerie (OM) zal bepalen welke straf hem te wachten staat.

In welke plaats de man woont, wordt om privacyredenen niet bekend gemaakt. Ook wordt niet gezegd hoe de melding bij de politie terecht is gekomen.