Vader en zoon (17) appten over vuurwapenhandel: "Ik begrijp het boef, doe het maar slim"

ALKMAAR - 'Je verdient er bakken met geld mee? Kom maar wat brengen dan', appte John B. vorig jaar naar zijn 17-jarige zoon. Tijdens de rechtszaak vandaag werd een ontluisterend beeld geschetst van hoe twee Noord-Hollandse jongens tientallen alarmpistolen online opkochten in Tsjechië, ze in een Alkmaarse garagebox ombouwden tot vuurwapens en verkochten, met medeweten én hulp van vader John B. "Ik heb wat laten schieten als vader."

De politie kwam de jongens in 2019 op het spoor door hun advertenties voor omgebouwde vuurwapens in de omgeving van Alkmaar. Ze besluiten om undercover contact te leggen met de minderjarige wapenhandelaars, die erin trappen en instemmen met een afspraak om een paar ladykillers van 300 euro per stuk te verkopen. Ze worden aangehouden.

Dat zegt de 46-jarige John B. in een emotioneel pleidooi aan het einde van de zitting vandaag. Het is zijn reactie op het genadeloze oordeel van de Officier van Justitie dat John B. zijn zoon niet heeft behoed voor criminele activiteiten, maar juist medeplichtig is aan de levensgevaarlijke wapenhandel van hem en diens minderjarige vriend uit Bovenkarspel.

Na die arrestatie mogen de verdachten het proces in vrijheid afwachten, tot de politie erachter komt dat de 17-jarige Alkmaarder ondertussen opnieuw is gaan handelen in vuurwapens. De politie Oost-Nederland stuit in een onderzoek namelijk op een vuurwapen dat is besteld bij de Alkmaarder en aangeschaft om een conflict in het criminele circuit te beslechten.

"Zijn aanpak is zelfs gewiekster door zelf meer uit beeld te blijven en de handel aan vrienden over te laten. Maar met zijn kennis en ervaring hoe de wapens moesten worden omgebouwd, was hij onmisbaar", aldus de Officier van Justitie.

De 17-jarige tuint weer in een undercover-actie van de politie. Tijdens die actie schept de zoon van John B. nietsvermoedend op tegen de undercoveragent dat hij al tal van wapens heeft verkocht, ook aan bekende Nederlandse rappers. Hij vertelt ook dat hij de wapens ombouwt in de garagebox van zijn vader en die er ook vanaf weet.

Stroom en kolomboormachine

Uit gegevens van postorderbedrijf GLS blijkt dat de jongens in totaal negen postpakketten met alarmpistolen en munitie hebben ontvangen. Uit chatgesprekken blijkt bovendien dat de pakketten zijn opgeslagen in de garagebox van John B. Of zoals hij het zelf noemt: zijn knutselschuur.

Er valt te lezen dat John B. de jongens zelfs stroom en gereedschap zoals een kolomboormachine en een werkbank heeft verschaft. Daarnaast biedt de zoon zijn vader aan om geld ('een meier') te betalen voor het gebruik van de garagebox.

Ook regelde John B. een klant voor de handel zijn 17-jarige zoon. Bekijk hier een aantal van de chatgesprekken tussen John B. en zijn zoon. Tekst gaat daaronder door