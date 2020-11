Jongens veroordeeld voor vuurwapenhandel uit Alkmaarse garagebox, vader medeplichtig

ALKMAAR - Twee jongens van 17 en 18 jaar uit Bovenkarspel en Alkmaar zijn zojuist in de rechtbank schuldig bevonden aan het handelen in vuurwapens. Ze hebben van de rechter jeugddetentie opgelegd gekregen. De vader van de Alkmaarder, John B., krijgt een taakstraf, omdat de rechter hem medeplichtig acht.

De opgelegde jeugddetentie voor de jongens van ongeveer een jaar is grotendeels voorwaardelijk: zij hoeven niet naar de gevangenis, omdat de rechtbank de kans op herhaling kleiner acht als ze een intensieve behandeling ondergaan gericht op gedragsverandering. "Nu die behandelingen al zijn begonnen en goed verlopen zou terugkeer naar de jeugdgevangenis deze positieve ontwikkeling doorkruisen", aldus de rechtbank.

De jongemannen hebben in de periode tussen februari en oktober vorig jaar gas- en alarmpistolen en bijbehorende munitie besteld in Tsjechië. Zij bouwden deze vervolgens om tot schietklare vuurwapens. Dat deden zij in de garagebox van de vader van een van de twee. Vervolgens werden de vuurwapens met bijbehorende munitie doorverkocht.

Whatappjes over handel

NH Nieuws reconstrueerde aan de hand van de rechtszaak twee weken geleden hoe twee jongens uit Noord-Holland online tientallen alarmpistolen opkochten en ze in de garagebox van John B. uitboorden en ombouwden tot vuurwapens.