Geen wraakgevoelens tegenover Ajax bij Lille-verdediger Botman

LILLE - Ajax is in de knock-out-fase van de Europa League gekoppeld aan OSC Lille. Bij de Franse ploeg staat Sven Botman onder contract. Botman speelde in de jeugd lang voor Ajax en maakte afgelopen zomer de overstap naar de huidige koploper van Frankrijk. "Het zou mooi zijn als we Ajax er uit knikkeren", aldus de verdediger tegenover NOS.

Het is niet de eerste keer dat de Badhoevedorper Ajax treft. Vorig seizoen speelde hij ook al tegen de ploeg van trainer Erik ten Hag, toen hij door Ajax werd uitgeleend aan SC Heerenveen. "Maar ik denk dat dit nog wel even specialer is", vertelt hij. "Er staat natuurlijk veel op het spel. Hoe groot is de kans nou dat je bij een buitenlandse club je vorige club loot in een Europees toernooi? Dat is wel bijzonder."

"Het is helemaal niet zo dat Ajax me graag wilde laten gaan" lille-verdediger sven botman

Botman kreeg al veel berichtjes van mensen die aan hem vroegen of hij tijdens deze wedstrijden wil laten zien dat Ajax hem te makkelijk heeft laten vertrekken. De verdediger twintigjarige linkspoot blijft er nuchter onder. "Het is helemaal niet zo dat Ajax me graag wilde laten gaan. Daar heb ik zelf ook aan meegewerkt. Het is helemaal geen wraak of wat dan ook. Desondanks zou het mooi zijn als je je oude club er uit kan knikkeren." "Onze kracht is dat we een heel hecht team zijn en veel voor elkaar over hebben. Dat mis je nog wel eens bij bepaalde ploegen", gaat Botman verder. Hij staat met zijn club - met een gelijk aantal punten als Olympique Lyon - bovenaan de ranglijst van de Ligue 1. "Ik denk dat de basis is dat je hard werkt voor elkaar. Daarnaast hebben wij ook veel kwaliteit in de ploeg."

Kwaliteiten die de Fransen, juist tegen Ajax, willen zien te benutten. Vorig seizoen troffen beide clubs elkaar ook al in de groepsfase van de Champions League. Ajax was Lille twee keer de baas: 3-0 en 0-2."Ik merkte wel dat iedereen revanchegevoel had toen eenmaal bekend werd dat we tegen Ajax moeten spelen", grijnst Botman. "Vorig jaar was Ajax de betere ploeg. Lille kreeg wel kansen op een beter resultaat, maar uiteindelijk was Ajax de terechte winnaar. Je merkt in de ploeg wel dat iedereen er zin in heeft en naar de wedstrijd uitkijkt." De duels tussen Ajax en Lille worden 18 en 25 februari afgewerkt.