Lille neemt Botman alsnog definitief over van Ajax

LILLE - Sven Botman maakt alsnog per direct de definitieve overstap van Ajax naar OSC Lille. Beide clubs beslisten eind juli dat de verdediger niet gekocht maar verhuurd werd aan de huidige nummer vijf van de Frankrijk, maar Ajax meldt donderdag dat de Badhoevedorper nu dan toch definitief aan Lille is verkocht.

"Aan alle inhoudelijke verplichtingen met betrekking tot een definitieve overgang is inmiddels voldaan, waardoor de transfer van de verdediger nu alsnog is afgerond", laat Ajax weten. Naar verluidt verdient Ajax zo'n acht á negen miljoen aan de verdediger, die vorig seizoen op huurbasis voor SC Heerenveen speelde maar nog geen minuut in actie kwam voor de hoofdmacht van Ajax.

Overigens doet Botman het goed in zijn eerste periode in Frankrijk. Lille speelde tot op heden vier wedstrijden in het nieuwe seizoen en in ieder duel maakte de Noord-Hollander de wedstrijd vol.