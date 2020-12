Dode spelmomenten Koopmeiners bezorgen AZ zwaarbevochten zege op FC Twente

ENSCHEDE - AZ heeft een zwaarbevochten zege geboekt op bezoek bij FC Twente. De ploeg van Pascal Jansen had het ontzettend lastig in Enschede, maar twee dode spelmomenten van Teun Koopmeiners zorgde voor de beslissing: 1-3.

In de openingsfase waren er weinig noemenswaardige momenten, totdat Queensy Menig de bal net naast het doel van Marco Bizot krulde. De Twente-aanvaller, die vorige week twee keer scoorde tegen Ajax, werd een minuut later weer gevaarlijk. Zijn harde uithaal eindigde via Bizot op de paal. Het eerste wapenfeit van AZ kwam via Myron Boadu, die na een solo zijn schot over het doel zag zeilen.

Hierna brak een fase aan waarin Twente drie kansen kreeg via Danilo (schot geblokt op de lijn), Menig (bal op de lat) en wederom Danilo (schot voorlangs). De Alkmaarse bezoekers kwamen desondanks -tegen de verhouding in- op voorsprong. Joël Drommel haalde Boadu neer in de zestien, de penalty werd vervolgens benut door Teun Koopmeiners: 0-1. Vlak voor rust verdubbelde Yukinari Sugawara de score na een steekpass van Jesper Karlsson: 0-2. Basisdebutant Tijjani Reijnders dwong Drommel in de blessuretijd nog tot een redding.

Tekst gaat verder onder de foto