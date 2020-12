West-Friesland NL V Dubbel gevoel bij motortocht met kerstmannen: "We rijden met een lach en een traan"

HEERHUGOWAARD - Tientallen motorrijders, verkleed als kerstman of kerstvrouw, reden vandaag door de provincie. Met de 'Santa Claus is coming to town' toertocht willen de rijders aandacht vragen voor het Prinses Maxima Centrum dat kinderen met kanker behandeld. Voor Eric van der Laan uit Heerhugowaard een bijzondere tocht. Hij verloor zijn 14-jarige zoon Cas dit jaar aan de ziekte.

NH / Tom Jurriaans

Het is een vrolijke bende. Met hun rijk versierde motoren rijden vier kerstmannen het dorpje Ursem binnen. De mannen trekken veel bekijks en dat komt ook door de kerstmuziek die uit de boxen giert. "Het is een feest om het kerstmannenpak aan te trekken", vertelt medeorganisator Arno van Kampen uit Abbekerk. "Er zijn mensen die zelfs uit hun auto hangen om ons op de foto te zetten. Het is erg leuk om mensen een lach op het gezicht te toveren." Dubbel Ook Eric van der Laan roept vrolijk 'ho ho ho' als hij langs een stel kinderen rijdt. Voor de Heerhugowaarder is de toertocht dubbel. In zijn hoofd rijdt zijn 14-jarige zoontje Cas mee. "Twee jaar lang heeft hij gevochten tegen een hersentumor. Al die tijd is hij kind aan huis geweest in het Prinses Maxima Centrum. Daar doen ze er alles aan om kinderen niet het gevoel te geven dat ze in een ziekenhuis liggen. Cas ging er nooit met tegenzin heen." Tekst gaat verder na de foto

De 14-jarige Cas van Kampen uit Heerhugowaard overleed dit jaar aan de gevolgen van een hersentumor - Eigen foto

Het doel van de kerstrit is dan ook om aandacht te vragen voor het ziekenhuis en zo veel mogelijk geld op te halen. Inmiddels staat de teller al op 10.000 euro. "Cas had niets met bloemen dus we hebben tijdens de uitvaart een donatiepot neergezet. Daar is toen al veel geld mee opgehaald." Maar het is volgens medeorganisator Minko van Es uit De Rijp nooit genoeg. "We willen toch wel op 20.000 euro uitkomen." Vanwege de coronacrisis mocht de toertocht officieel niet doorgaan. De gemeentes Alkmaar, Hoorn, Medemblik en Heerhugowaard trokken de stekker uit het evenement vanwege de volksgezondheid. "De kans dat dit evenement publiek trekt en dat er groepsvorming ontstaat is zeer aannemelijk", lieten de gemeentes in een brief weten.

Toch lieten de gemeentes de deur wel op een kier want tegen motorrijders die op eigen houtje zouden rijden in een kerstmannenpak wordt niet opgetreden. "We hebben geen start- en stopplekken aangewezen zodat er geen groepjes ontstaan. Dat mag iedereen zelf weten. Heel veel motorrijders hebben aangegeven toch te gaan rijden. Die zijn weken bezig geweest met het versieren van hun motor", aldus Van Es. En ook Eric van der Laan heeft geen moment getwijfeld om op de motor te stappen. De 100-kilometer lange tocht rijdt hij met een lach en een traan. "Het is erg dubbel maar ik kan hiermee mijn ei kwijt. Cas zou dit erg mooi gevonden hebben. Vorig jaar was hij er ook bij toen we met tweehonderd motorrijders een cheque overhandigden bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Ik zal veel aan hem denken vandaag." Doneren kan via maximaalinactie.