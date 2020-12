Nieuwe krant niet voor, maar door vluchtelingen: "Meest diverse redactie"

AMSTERDAM - Deze week lanceerden bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) in Nieuw-West 'De Nieuwste Amsterdammer'. In deze stadskrant wordt niet over, maar door vluchtelingen geschreven. Uit frustratie over alle negatieve berichten in de media over asielzoekers klopte student Joppe Soons bij verschillende azc’s aan. Die frustratie deelden de bewoners niet. "Maar wij laten wel graag zien wat wij Nederland te bieden hebben", aldus bewoner van het azc Mohammed Al-tayeb.

Joppe werd bij bijna elk azc afgewezen met zijn idee om een krant te starten. "Het azc in Amsterdam was de enige die mij met open armen ontving", vertelt hij. Volledige krant Joppe en de 23 bewoners maakten samen een volledige krant. De bewoners werden door onder andere journalisten van dagbladen de Volkskrant en Trouw getraind in het schrijven en fotograferen. Er staan nog meer trainingen op de planning, maar door de coronamaatregelen zijn deze even verschoven. De krant gaat over alles waar de bewoners vanaf weten of in geïnteresseerd zijn. Er is zelfs een artikel over het implementeren van de Egyptische smaak in de Nederlandse keuken. De 23 redactieleden vertegenwoordigen samen zestien landen. "Dat maakt ons volgens mij de meest diverse redactie van Nederland", zegt Joppe.

Ondertussen staan er verschillende artikelen al klaar voor de eerste oplage. "Ik heb een artikel geschreven over Extinction Rebellion. Ik ben er naartoe gegaan en wilde zo graag iets delen", vertelt azc-bewoner Amjad Almanti. De artikelen liggen klaar en gedrukte kranten worden actief besteld. In twee dagen tijd is de krant al meer dan 10.000 keer besteld. De eerste kranten worden in januari verspreid. Het doel is dat er uiteindelijk in januari 25.000 kranten verkocht zijn. Hoe vaak de krant gaat verschijnen, bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks, weet de redactie in januari.