Tenten in Amsterdam voor aandacht vluchtelingen: "Haal die mensen daar weg"

AMSTERDAM - Vanochtend werden er rond tien uur 40 tenten opgezet op het Museumplein in Amsterdam, om aandacht te vragen voor de slechte omstandigheden in vluchtelingenkampen in Zuid-Europa.

Het protest is onderdeel van #SOSMoria, een noodoproep om vluchtelingen in Zuid-Europa in veiligheid te brengen. In vier weken tijd hebben bijna 50.000 mensen de oproep, die door verschillende artsen uit Europa is opgezet, ondertekend.

Het initiatief richt zich voornamelijk op het Europees gezag: "We willen dat er iets gebeurt. Er wordt ontzettend geouwehoerd over het afschuwelijke lot van die mensen daar, maar er gebeurt niets." Volgens de organisatie zouden overheden met een beter plan moeten komen om vluchtelingen op te vangen en te verdelen over Europa.

In de eerste instantie zouden er totaal 80 tenten worden opgezet, die 24 uur zouden blijven staan. Dit is in andere steden in Nederland wel het geval. Burgemeester Halsema vond 40 tenten wel genoeg en ze moeten om 18.00 uur weer worden afgebroken.

Livestream

De actiegroep riep op om zo min mogelijk naar het plein toe te komen, het protest was dan ook via een livestream te volgen.

Ook wordt er aan de Nederlandse overheid gevraagd om minstens 500 kinderen zonder ouders op te vangen. "Tweederde van de gemeentes in Nederland sprak zich uit voor dit plan. Doe er wat mee." De 80 tenten zullen uiteindelijk aan het kamp in Calais gedoneerd worden