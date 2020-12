AZ moet Bruno Martins Indi voorlopig missen

Martins Indi moest tegen de Kroaten al binnen twintig minuten het veld verlaten met een blessure aan zijn hoofd. Bij onderzoek in het ziekenhuis bleek dat de 34-voudig international een jukbeenblessure heeft opgelopen. "Het gaat goed met hem en hij was prima aanspreekbaar", laat trainer Pascal Jansen weten. "Maar de blessure ziet er vrij ernstig uit. We zijn hem waarschijnlijk wel even kwijt."

