Wensballon oplaten tijdens Oud en Nieuw? Dat kan lang niet overal

NOORD-HOLLAND - Nu vuurwerk is verboden en ook het carbidschieten op veel plekken aan banden is gelegd, zijn er nog maar weinig alternatieven om tóch iets de lucht in te knallen met de jaarwisseling. Wensballonnen groeien in populariteit, maar ook hieraan kleven veel bezwaren.

In de onderstaande kaart zie je waar het wel en niet is toegestaan in Noord-Holland om een wensballon op te laten. Tekst gaat door onder de kaart

Uit een rondgang van NH Nieuws blijkt dat wensballonnen in de meeste gemeentes zijn verboden. Hiervoor geven ze verschillende redenen. Zo is het in 't Gooi niet toegestaan door de vele rieten daken. Op andere plekken is het riscio op natuurbranden de doorslaggevende reden. Ook milieuvervuiling speelt een rol in de beslissing.

Maar in Nederland geldt er geen landelijk verbod. Gemeentes mogen namelijk zelf bepalen of het oplaten van wensballonnen is toegestaan. Deze regels staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Ook hier zijn we niet onbekend met de gevaren. Een aantal jaar geleden waarschuwden boswach ters nog voor de gevolgen van wensballonnen op de natuur. En in 2009 veroorzaakte een ballon een brand die een villa in Loosdrecht volledig in de as legde .

Maar hoe mooi de traditie ook is, het verzet tegen de vuurballonnen groeit. Het oplaten is namelijk niet zonder gevaar. Vorig jaar werd bijvoorbeeld nog een apenverblijf in een Duitse dierentuin verwoest door een brand die werd veroorzaakt door een wensballon . In Duitsland zijn wensballonnen dan ook volledig verboden.

Het oplaten van een wensballon is een eeuwenoude Aziatische traditie, die in de loop der jaren ook bij ons populair is geworden. De techniek is simpel: met een vlammetje wordt een rijstpapieren zak volgeblazen met hete lucht, waarna de verlichte ballon langzaam naar boven stijgt totdat hij uit het zicht verdwijnt.

Ook verkopers van wensballonnen benadrukken de gevaren. Bij foutief gebruik kan het al snel misgaan, vertelt Janneke Groskamp van een Haarlemse feestwinkel. "Als je 'm te snel loslaat is de ballon niet heet genoeg en dan gaat 'ie door de straat." Ze geeft daarom altijd instructies mee voor gebruik bij verkoop. "Ik zeg altijd: let op, hou 'm lang genoeg vast. Je moet echt het gevoel hebben dat die bijna uit je handen wil trekken."

In de plaatsen waar het oplaten van wensballonnen wel is toegestaan, gelden strikte regels. Zo moet de ballon door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn goedgekeurd. Daarnaast mogen wensballonnen volgens de brandweer nooit worden opgelaten in slechte weersomstandigheden. Bij mist, regen, droogte of bij een windkracht van 2 Beaufort of hoger, moet je de ballon aan de grond houden.

Ook maakt het voor de veiligheid uit of je een dure of goedkope wensballon koopt. Directeur Jon Franken van een groothandelaar uit Weesp benadrukt dat er een verschil zit in de duurdere wensballonnen en goedkopere varianten. "In 2009 zijn er allemaal testen gedaan met de NVWA om te komen tot een veilige wensballon. Maar niet allemaal voldoen ze daaraan. Het is heel pijnlijk om te zien hoe veel rotzooi er in de markt is. Weet gewoon waar je koopt."

Ondanks de gevaren, zijn de wensballonnen van nu wel een stuk beter voor het milieu dan een paar jaar geleden, benadrukt ze. "De binnenrand, waar de vlam aan vastzat, was van metaal. Dat brand niet weg en belandt dus in de natuur. Nu is die van hout gemaakt en papier. Dus nu houd je er niets aan over in de natuur. "