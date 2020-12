Pas op de plaats voor oprichting Haarlems Warmte Netwerk

HAARLEM - Een kleine 'time-out' voor de oprichting van een Haarlems Warmte Netwerk (HWN) om op den duur 5.200 woningen in Schalkwijk aardgasvrij te maken. Naar aanleiding van problemen met de uitbreiding van een aardgasvrije wijk in Purmerend en ervaringingen in andere steden wil wethouder Robert Berkhout meer duidelijkheid krijgen. "We willen het zorgvuldig doen en zullen in februari met een voorstel komen", meldde hij gisteravond aan de gemeenteraadsleden.

In Purmerend, waar 96 nieuwbouwwoningen in een pilotwijk al aardgas vrij zijn, blijkt het lastig om ook ruim 1.200 bestaande woningen van het gas af te krijgen. De Haarlemse wethouder Berkhout heeft contact gehad met zijn Purmerendse collega, die verwacht nog deze maand een evaluatie in de raad te kunnen bespreken.

Haarlem wil voor haar warmtenetbedrijf energie opwekken uit twee bronnen, maar veel Haarlemse raadsleden hebben er nog geen vertrouwen in dat die beide bronnen ook zullen gaan leveren. Zo moet het seismisch onderzoek voor de geothermie-techniek, waarbij energie wordt onttrokken uit diepe aardlagen, nog worden uitgevoerd. En dat wordt pas begin 2022, voorspelt CDA-raadslid Ron Dreijer. Fractievoorzitter Frank Visser van de Christenunie is huiverig om afhankelijk te zijn van de restwarmte van datacentrum CyrusOne in Haarlemmerliede, zoals nu beoogd wordt. "Wat als die verhuisd?"

Rode vlag

VVD-raadslid Eloy Aerssens vindt het ronduit zorgwekkend dat een pas aangevraagde subsidie van Haarlem uit het rijkspotje voor Proeftuin Aardgasvrij is afgewezen. "Dat is voor ons een rode vlag!" Maar wethouder Berkhout denkt in juni volgend jaar duidelijkheid te hebben over het contract met het datacentrum. En naar zijn verwachting kan dan later de warmtebron van geothermie toegevoegd worden om de woningen in Schalkwijk van energie te voorzien voor verwarming.

GroenLinks blijft vierkant achter het aardgasvrij maken staan en wil juist snelheid. "Het is nu al één graad opgewarmd en 1,5 graden opwarming is al desastreus", stelt raadslid Melissa Oosterbroek. "Dan is er het risico dat de dijken breken en bestaat Haarlem niet meer."

Het merendeel van de Haarlemse politici is blij dat met het project even pas op de plaats wordt gemaakt. "Het is goed om ambitie te hebben, maar blinde ambitie is gevaarlijk", volgens Moussa Aynan van Jouw Haarlem. D66 wil waken voor tunnelvisie in de besluitvorming: "Het is een slechte raadgever om een besluit te nemen omdat we er niet meer onderuit kunnen", aldus Bas van Leeuwen (D66).

In februari bespreekt de Haarlemse gemeenteraad opnieuw de oprichting van het Haarlemse Warmte Netwerk, waar de gemeente 6,5 miljoen van de totale investering van 40 miljoen voor haar rekening moet nemen. De rest wordt betaald uit de besparing op de energierekening van de woningcorporaties die de 5.200 woningen in Schalkwijk bezitten. En een deel is voor de commerciële partner Firan.