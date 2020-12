Vijf Noord-Hollandse kortebanen op erfgoedlijst

NOORD-HOLLAND - Er worden vijf kortebaandraverijen uit Noord-Holland bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Dat heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) vandaag bekendgemaakt. De bijzondere erkenning geldt voor de harddraverijen in IJmuiden, Santpoort, Hoofddorp, Heemskerk en in Assendelft.

Marcel Bloemzaad

Gerard Post Uiterweer, voorzitter van de Kortebaan in Heemskerk, is verheugd met de toekenning. "Het is een evenement waar het hele dorp elk jaar voor uitloopt en dat node gemist wordt als het bij hoge uitzondering eens niet kan doorgaan", zo stelt de voorzitter. "Dat laatste hebben we dit jaar bij uitstek gezien, en natuurlijk niet alleen in Heemskerk. Samen met ons hebben ook andere draverijen, waaronder die in Assendelft, IJmuiden en Santpoort, nu deze status binnengehaald. Een status die ons enerzijds verplicht dit erfgoed in stand te houden, maar anderzijds ook ons bestaansrecht bewijst. De harddraverij in Heemskerk staat als een huis." Een kortebaandraverij is een afvalrace, waarbij de pikeurs op hun sulky's strijden om de winst. Dit gebeurt over een afstand variërend van 275 tot 300 meter. Ze maken vaak deel uit van een feestweek.

Wat is immaterieel erfgoed?

Het gaat volgens Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland om immaterieel erfgoed als cultuuruitingen voor een gemeenschap 'een gevoel oproepen van identiteit en continuïteit'. Tradities die van generatie op generatie worden doorgegeven. Bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed moet mensen helpen het erfgoed toekomstbestendig te houden. De Inventarislijst van immaterieel erfgoed in Nederland is geen UNESCO-lijst.

Voor de harddraverijvereniging in Heemskerk was het volgens Post Uiterweer nog een flinke klus om toe te treden tot de erfgoedlijst. "Het erfgoed-borgplan dat we hiervoor hebben moeten maken, is een lijvig werkstuk waar onze secretaris Hans Nelissen heel wat uurtjes in heeft geïnvesteerd. Maar we vonden het belangrijk genoeg om te laten zien dat we de draverij niet voor onze eigen lol organiseren." Een datum voor de officiële inschrijving is nog niet bekend.

In 2018 maakte NH Nieuws onderstaand sfeerverslag op de Kortebaan in Heemskerk, die in 2025 honderd jaar bestaat.

190905_Kortebaan_Heemskerk_ONLINE - NH Nieuws