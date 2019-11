Kortebaan van Santpoort uitgeroepen tot beste van Nederland

De jaarlijkse kortebaandraverij tijdens het Dorpsfeest Santpoort is uitgeroepen tot beste van Nederland.

De kortebaan in Santpoort-Noord is een eeuwenoude traditie. Dit jaar werd de paardenrace voor de 260e keer gehouden. Ook werd het Nederlands kampioenschap in de Santpoortse Hoofdstraat gehouden.

De omzet van de harddraverij, waarbij het publiek kan gokken op het snelste paard, was dit jaar 150.000 euro. Dit was een landelijk record.

Eerdere prijzen

De verkiezing tot beste kortebaandraverij van Nederland wordt georganiseerd door de website kortebaandraverijen.nl. Naast Santpoort waren ook de kortebaandraverijen van Purmerend, De Lier en 't Zand genomineerd.

In 2013 won de draverij van IJmuiden de prestigieuze prijs. Ook Medemblik (2014) en Purmerend (2016) vielen in de prijzen.