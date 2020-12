Wie floot de WK-finale van 2010? Bordspel uit Volendam is alternatief voor afgelast EK

VOLENDAM - Het jaar 2020 zou voor Volendammers Jan en Mike Tol een groot zakelijk succes moeten worden. Met het EK 2020 in het verschiet was de vraag naar hun voetbalreizen groot, maar door corona zagen de vrienden de gouden bergen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ondanks de moeilijke periode zette het team de schouders eronder en ontwikkelde een coronaproof alternatief: voetbalbrein, een bordspel met kennisvragen over voetbal.

"Hoe heette de scheidsrechter van de WK-finale in 2010?" en "Welke speler werd een EK-held in 2016 zonder ook maar één minuut te spelen?" Het is een greep uit de vragen die in het spel voorbijkomen. Die vragen bedenken lukte Jan en Mike nog wel, maar een bordspel ontwikkelen is andere koek. Daarom riepen de Volendammers de hulp van Edwin Boelsz in. Met zijn bedrijf Kubbinga heeft hij namelijk veel ervaring in de speelgoedbranche, al was een bordspel van dit kaliber ook voor hem onbekend terrein. 'Nog een potje, en nog een potje' Voordat je een spel op de markt kunt brengen, moet het natuurlijk worden getest. En dus werd aan familie en vrienden gevraagd om dat uitgebreid te doen. Jan: "Nou, we hebben veel verschillende mensen uitgenodigd en die vonden het allemaal leuk. Sommigen wilden nog een potje, en nog een potje, en die gingen maar door." Ook spelers van de selectie van FC Volendam hebben het spel in de testfase gespeeld."Die kwamen met heel goede input, dat is voor ons goud waard geweest", vertelt Mike.



Voetbalbrein bij FC Volendam

Ondanks het breedgedeelde enthousiasme zijn Jan, Mike en Edwin ook tegen de nodige problemen aangelopen. Zo vonden sommige spelers dat er een strategie-element ontbrak en bleken sommige vragen veel te moeilijk. Het spel moet wel door iedereen van 12 jaar en ouder gespeeld kunnen worden, zo is de gedachte. Mike legt uit dat het finetunen van het spel ingewikkelder was dan vooraf gedacht. "Uiteindelijk loop je heel vaak vast in het proces. Het verzinnen van de vragen is op zich niet het moeilijkste, maar bepaalde strategieën en het 'lekker doorlopen' zijn dat wel. En de spelduur, in eerste instantie duurde het spel twee uur, dus hebben we continu moeten bijschaven." Duitsland, Engeland en Italië Ook de grote spelketens hebben het spel inmiddels gespeeld. En dat is volgens Edwin niet vanzelfsprekend, maar wel extra leuk. Nu ze het spel volledig hebben uitgedokterd, hebben ze het in productie genomen. Met dit spel hebben ze iets gemaakt dat ze nooit hadden verwacht. Toch zijn ze er volgens Edwin nog niet. "Als dit slaagt - en wij denken dat dit gaat slagen - dan krijgen we nieuwe spelvarianten en willen we het internationaal gaan brengen", besluit hij met de ambitie om het spel ook in Duitsland, Engeland en Italië aan de man (en de vrouw) te brengen.

Om je een klein beetje op weg te helpen: de antwoorden op de vragen hierboven zijn Howard Webb (scheidsrechter WK-finale 2010) en Will Grigg (EK-held 2016) Voetbalbrein is inmiddels te koop bij meerdere speelgoedwinkels, bouwmarkten en online en kost 29,95 euro.