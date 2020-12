Puzzelen is razend populair: Mike heeft alle puzzels van Jan van Haasteren

PURMEREND - Puzzelen is ongekend populair op dit moment. Vooral legpuzzels zijn in deze coronatijd niet meer aan te slepen. Niet alleen de 60-plusser is dagen bezig met een puzzel van 3000 stukjes, ook de jongeren hebben het puzzelen ontdekt. Voor de 36-jarige Mike Schaap is puzzelen hetzelfde als ademhalen. Al sinds zijn achtste is hij er aan verslaafd.