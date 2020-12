Vijftig Schoorlse 'kerstbomen' voor kerken en instellingen bezorgd door Staatsbosbeheer

SCHOORL - Het traditionele 'kerstboom-zagen' in de Schoorlse duinen gaat weliswaar vanwege corona niet door, maar Staatsbosbeheer heeft toch zo'n vijftig 'wilde' kerstbomen thuisbezorgd. Tientallen verzorgingshuizen en kerken werden dit jaar blij gemaakt met een vers gezaagde Schoorlse dennenboom. "Om een lichtpuntje te brengen in deze donkere dagen", vertelt boswachter Samuelle van Deutekom.

Omdat Staatsbosbeheer hoe dan ook van de dennen af wil, is besloten ze weg te geven aan kerken en instellingen. "Er zijn bijna vijftig kerstbomen gezaagd en bezorgd aan onder andere kerken en verzorgingshuizen in de omgeving", aldus Van Deutekom.

De kersttraditie in het duindorp is van oorsprong het idee van gepensioneerd boswachter Frans Erinkveld. Hij bedacht een handige manier om van de dennen af te komen, want ondanks dat er dennenbomen in de duinen groeien, horen ze daar absoluut niet thuis.

Exoot

"De bomen zijn hier ooit geplant om de dorpen te beschermen tegen stuivend duin. Maar er groeit weinig onder de bomen en daardoor is het aantal planten en diersoorten beperkt", vertelde toen nog boswachter Maarten Duinker eerder tegen NH Nieuws.

Om de vijf jaar zaagt Staatsbosbeheer daarom flink wat hectare aan dennenbos om. Zo wordt er wordt zo ruimte gemaakt voor loofbomen zoals eiken, berken en lijsterbessen.

Natuurbranden

Ook is de kap bedoeld om de kans op grote bosbranden te verkleinen. Tussen 2009 en 2011 woedden er meer dan honderd grote en kleine natuurbranden in het gebied. Bijna 300 hectare heide- en bosgrond is toen in rook opgegaan. "Dennenbomen vliegen erg snel in de brand. Loofbomen bevatten veel vocht en houden de brand juist tegen."