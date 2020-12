Formule 1-weekend op Zandvoort krijgt ook vrouwenrace

ZANDVOORT - De W Series, de raceklasse voor vrouwen, heeft komend jaar een wedstrijd gekoppeld aan de Dutch Grand Prix van Zandvoort. Daarmee komt in het weekeinde van 3 tot en met 5 september ook de Nederlandse Beitske Visser op het racecircuit van de Noord-Hollandse badplaats in actie. De W Series wordt officieel een supportrace tijdens 8 van de 23 Formule 1-races in 2021.

Beitske Visser in actie tijdens de W Series - W Series

De koppeling zou eigenlijk afgelopen jaar al hebben plaatsgevonden bij twee races uit de Formule 1, maar door de coronapandemie werden er het hele jaar geen races uit de W Series verreden. "We zijn heel blij dat we samenwerken met de Formule 1 voor 2021 en de jaren daarna", zegt Catherine Bond Muir, CEO van de W Series. "De acht races waar we nu onderdeel van zijn, stellen onze snelle en onverschrokken vrouwelijke coureurs in staat hun vaardigheden te demonstreren op enkele van de meest iconische racecircuits van Europa en Amerika."

Quote "Het hoogste podium voor vrouwen in de autosport mag niet ontbreken in ons programma" oud F1-coureur Jan Lammers

Verrijking Ook Jan Lammers is enthousiast. "De W-Series is het hoogste podium voor vrouwen in de autosport en mag daarom niet ontbreken in ons programma. Geweldig dat onze Nederlandse ster, Beitske Visser, actief is in deze klasse. We kunnen nu naast Max ook Beitske naar de overwinning schreeuwen. Een verrijking voor ons evenement", aldus de sportief directeur. Wedstrijden in de W Series staan verder onder meer gepland rond de Formule 1-races van Le Castellet, Silverstone en Spa-Francorchamps.