Historische F1-race doet verlangen naar het echte werk: "Maar deze maken wel véél geluid"

De tribune zit niet vol, omdat er maar een beperkt aantal kaarten verkocht konden worden voor de Historic Grand Prix 2020. In juni werd nog besloten de races nog zonder publiek te laten rijden, maar een maand later blijkt dat door versoepeling van de coronamaatregelen van het rijk publiek toch mogelijk is. Alleen ligt de focus dit jaar meer op de races dan op de aankleding van het circuitpark met oude bolides.

De bezoekers die er zijn, verzamelen zich vooral tijdens de 'Masters Historic Formula One' op de tribune. "Die maken véél geluid, echt wel", is de constatering van een jonge racefan. "Het lijkt alsof de Formule 1 van nu veel minder geluid maakt dan deze".