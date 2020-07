Honderd fans kunnen toch Formule 1 kijken op circuit Zandvoort

De grote dag had natuurlijk 3 mei moeten worden, de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Corona gooide echter roet in het eten. De uitgestelde start van het nieuwe seizoen - die wordt verreden zonder publiek - is iets waar de racefans lange tijd naar hebben uitgekeken.

Vijftig auto's kunnen terecht in de drive-in. Twintig plekken voor veertig toeschouwers zijn weggegeven aan zorgpersoneel. "Die mensen hebben de afgelopen coronatijd zo hard gewerkt. Die willen we een hart onder de riem steken en ze bedanken voor al het harde werk", zegt een woordvoerder van organisator Heineken.

Kaarten winnen

Alle andere plekken zijn ook al vergeven aan onder andere relaties van de bierbrouwer. Maar, er is nog een kleine kans om erbij te kunnen zijn zondag. Via radio538 en Ziggo Sport zijn entreebewijzen te winnen. De auto's staan overigens niet óp het circuit, maar op een terrein naast de Kumho-bocht. Dit omdat er deze dag gewoon geracet wordt op het circuit.

De dag voor de race organiseert Heineken een seizoensopeningsfeest vanaf het circuit. DJ Oliver Heldens verzorgt vanaf 20.30 uur een live-set die wordt uitgezonden op diverse social mediakanalen. Hij wil op deze manier fans van over de hele wereld virtueel bij elkaar brengen.

Volgens de organisatoren is het een wereldprimeur dat er een drive-in op een F1-circuit wordt georganiseerd. Zandvoort had weliswaar in 2017 een drive-in óp het circuit, maar toen was het Zandvoortse asfalt nog niet goedgekeurd als Formule 1-circuit.

Kijk hieronder de video die NH Nieuws in 2017 maakte bij de vorige drive-in: