Trainer Erik ten Hag vindt dat Ajax bij de beste zestien van Europa hoort

AMSTERDAM - Overwinteren in de Champions League of verder in de Europa League? Dat is de inzet van de 'finale' die Ajax woensdagavond tegen Atalanta Bergamo speelt. Trainer Erik ten Hag gaat voor het hoogste. "Wij zijn heel ambitieus en zijn ervan overtuigd dat we bij de beste zestien clubs van Europa horen."

Toch wilde de trainer dinsdagochtend op de persconferentie in de Johan Cruijff ArenA ook wat druk wegnemen. "Natuurlijk hebben we de droom om in de Champions League te blijven, maar er is geen man over boord als we het niet halen. Dit is een ander team. We zijn belangrijke spelers verloren, het is een tussenjaar. Het doel was overwinteren. De Europa League is ook mooi en daarin kun je ver reiken, maar je wilt het hoogste."

Vorig seizoen sneuvelde Ajax in de groepsfase tegen Valencia. De overeenkomst is dat Ajax toen voorafgaand aan dat duel in de competitie onderuit ging tegen Willem II. Afgelopen zaterdag was FC Twente (1-2) te sterk. "Ik zie die wedstrijd als een incident. Twente was slecht en onder de maat. Er zijn harde woorden gevallen, maar we moeten er ook niet te lang bij stilstaan."

Uitschakeling in de Champions League kost Ajax overigens twaalf miljoen euro aan inkomsten die niet in de clubkas stromen.

Ten Hag kent een aantal twijfelgevallen in zijn selectie. Het meespelen van Neres, Mazraoui, Tagliafico en Traoré is niet zeker. "Traoré is het grootste twijfelgeval. Mazraoui heb ik goede hoop op." Neres traint maandagmiddag gedeeltelijk mee. Dan zal blijken hoe de Brazilaanse vleugelspits ervoor staat.

Coronatests

Opvallend genoeg gaf Ajax de persconferentie dit keer 's morgens in plaats van 's middags. De reden voor die aanpassing heeft volgens Ten Hag met corona te maken. "De testen die we moeten doen kosten even tijd voordat we de resultaten krijgen. Als de persconferentie 's middags is, krijgen we de resultaten ook later."

Met name rondom de uitwedstrijd tegen FC Midtjylland was er heel veel gedoe rondom Ajax-spelers die niet mee mochten doen omdat zij positief waren getest, terwijl ze bij een hertest toch negatief bleken te zijn.

Ajax - Atalanta Bergamo begint woensdagavond om 18.55 uur. Alleen als de Amsterdammers Atalanta verslaan, eindigen ze boven de Italianen in de groep en is overwintering in de Champions League een fet.