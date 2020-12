FC Twente brengt Ajax tweede competitienederlaag van het seizoen toe

AMSTERDAM - Ajax heeft zaterdagavond tegen FC Twente de tweede competitienederlaag van het seizoen geleden. In de Johan Cruijff ArenA werd het 1-2 voor de bezoekers. Oud-Ajacied Queensy Menig was met twee doelpunten voor FC Twente een plaag voor zijn voormalige werkgever.

Ondanks de brutale voorsprong van FC Twente leek Ajax in het restant van de eerste helft niet echt aan te zetten voor de gelijkmaker. De ploeg van trainer Erik ten Hag kon niet tot nauwelijks de verdediging van de Tukkers verontrusten waardoor kansen en doelpunten uitbleven. Tot overmaat van ramp moest Ajax-spits Lassina Traoré in de slotfase van de eerste helft geblesseerd naar de kant en werd vervangen door Brian Brobbey.

Ajax begon tegen FC Twente met vier wijzigingen ten opzichte van het Champions League-duel van afgelopen dinsdag tegen Liverpool. Klaiber, Promes, Labyad en Traoré begonnen in de basis en dat ging ten koste van Mazraoui, Álvarez, Antony en Neres. Ondanks het vele balbezit kwamen de Amsterdammers maar moeilijk tot uitgespeelde kansen. Aan de andere kant was het juist voormalig Ajacied Queensy Menig die zijn oude club pijn deed. De vleugelaanvaller van FC Twente kreeg in de 22e minuut de bal aangespeeld in het strafschopgebied, kapte fraai zijn man uit en schoot raak achter André Onana.

In het zadel geholpen

Na de onderbreking was de eerste grote kans wederom voor de bezoekers. Ajax-huurling Danilo was ontsnapt aan de Amsterdamse verdediging, maar de inzet van de Braziliaan ging voorlangs. Tien minuten later was het dan eindelijk eens raak voor Ajax. De Amsterdammers werden in het zadel geholpen nadat Wout Brama opzichtig Zakaria Labyad vasthield in het strafschopgebied. Scheidsrechter Lindhout wees resoluut naar de stip en het was Dusan Tadic die het buitenkansje vanaf elf meter verzilverde: 1-1.

De tweede helft in Amsterdam zou een stuk vermakelijker zijn dan de eerste helft met kansen op en neer voor beide ploegen. Aan de kant van Twente was Danilo wederom gevaarlijk. De snelle spits van de Tukkers faalde echter na ruim een uur spelen een-op-een met André Onana. Ajax daarentegen werd gedurende de wedstrijd steeds slordiger en kreeg vijf minuten voor tijd het deksel op de neus.

Opnieuw was Queensy Menig het eindstation van een Twentse aanval. Menig kapte zijn directe tegenstander Klaiber uit en schoot wederom raak in de verre hoek. Gelijk na de treffer van Menig kreeg de ingevallen Klaas-Jan Huntelaar nog een goede kans op de gelijkmaker, maar de routinier was niet trefzeker waardoor FC Twente uiteindelijk met de volle winst naar huis ging.

Door de nederlaag blijft Ajax op 27 punten na 11 wedstrijden staan. Bij winst of gelijkspel van Vitesse, die vanavond nog spelen tegen PEC Zwolle, kunnen de Amsterdammers zakken naar de tweede plaats op de ranglijst.