Corona-explosie bij Ajax: Tadic, Klaassen en Onana niet naar Denemarken

Geen Tadic, Klaassen en Onana

Volgens de krant zijn er elf spelers van het eerste positief getest en één speler van Jong Ajax. Ajax speelt morgen in Denemarken tegen FC Midtjylland in de Champions League. De Amsterdammers reizen sowieso zonder Tadic, Klaassen, Gravenberch en Onana af. Met slechts 17 spelers is de ploeg van Erik ten Hag vandaag in het vliegtuig gestapt.

Of het om coronabesmettingen gaat heeft Ajax zelf nog niet laten weten. Ajax wil daar geen uitlatingen over doen. Onana, Tadic, Klaassen en Gravenberch deden zaterdag gewoon mee in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard (5-2). Assistent-trainer Winston Bogarde ontbrak toen op de bank naast Ten Hag. Ajax wilde niet zeggen waarom dat was. De koploper van de eredivisie neemt het dinsdag in Herning op tegen Midtjylland.

Rechtsback Noussair Mazraoui moest zich tegen Fortuna na een uur spelen laten vervangen vanwege een pijnlijke enkel, maar de Marokkaan behoort wel tot de selectie voor de derde groepswedstrijd in de Champions League. Nicolás Tagliafico stapte ook in het vliegtuig. De Argentijnse linksback ontbrak zaterdag, volgens Ten Hag omdat hij niet helemaal fit was.

Twijfel uitslag PCR-tests

Volgens De Telegraaf wordt bij Ajax getwijfeld aan de uitslag van de afgenomen PCR-tests en laat de club daarom nieuwe tests uitvoeren. Als de spelers die positief waren toch negatief blijken te zijn, mogen ze dinsdag mogelijk alsnog naar Denemarken toe.

Naast Onana ontbreekt ook reservekeeper Maarten Stekelenburg. Voor Kjell Scherpen lonkt daarom dinsdag een debuut in de Champions League. Scherpen is de enige keeper in de selectie die maandag naar Denemarken vloog. Ten Hag heeft vanuit Jong Ajax de Deense middenvelder Victor Jensen meegenomen.

Het hoge aantal nieuwe coronabesmettingen bij Ajax is opmerkelijk. Begin augustus wees medisch onderzoek uit dat maar liefst dertien spelers van de club uit Amsterdam antistoffen van het coronavirus in hun bloed hadden. Onder hen was ook doelman Onana, die vorige maand rond een interland met Kameroen ook positief testte maar later meldde dat hij toch geen corona had. Ook Gravenberch ontbrak vorige maand bij Ajax, zonder dat duidelijk werd wat hij mankeerde