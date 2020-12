Kerstkaarten vliegen de deur uit (en in): 'We kunnen allemaal extra blijheid gebruiken'

NOORD-HOLLAND - Het sturen van mooie, bijzondere kerstkaarten is in trek dit jaar. Dit blijkt uit de vele aanvragen die Noord-Hollandse makers van kerstkaarten ontvangen. "Dit jaar worden er veel meer besteld dan normaal", zegt Ellen uit Egmond-Binnen, die in haar eigen atelier kerstkaarten en -pakketten maakt. Ook voor De Kaartenmakers in Haarlem is het topdrukte. "We krijgen tussen de 50 à 100 bestellingen per dag binnen", zegt eigenaresse Tamira.

Ellen begrijpt waarom er dit jaar veel meer kaarten worden besteld dan anders. Door de coronacrisis kunnen we niet langer bij elkaar op bezoek, maar toch willen we elkaar aandacht geven. "Persoonlijk mogen we niet naar elkaar toegaan, maar we willen wel van ons laten horen. Een kerstkaart of -pakket zorgt voor extra blijheid, iets wat we allemaal kunnen gebruiken", zegt ze.

Dat kerstkaarten populair zijn, valt ook woordvoerder van PostNL Tahira Limon op. Ze benadrukt dat PostNL de kaarten bezorgt, "we maken ze niet zelf", maar ze ziet dat veel mensen elkaar dit jaar een kaartje sturen. En die populariteit begrijpt ze goed. "Mensen sturen elk jaar veel kerstkaarten, maar dit jaar is anders. Het is een jaar waarin aandacht voor elkaar nog belangrijker is. En elkaar een kaartje sturen is een vorm van aandacht", zegt ze.

'50 à 100 bestellingen per dag'

Ellen uit Egmond-Binnen is niet de enige die het druk heeft in de provincie. Ook Tamira en haar man - die samen het bedrijf De Kaartenmakers in Haarlem runnen - hebben genoeg te doen. "We zijn van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat bezig met het maken van kerstkaarten", vertelt Tamira aan de telefoon. Veel tijd heeft ze niet, want 'de stapel' aan kerstkaartverzoeken wacht. De kaarten zijn 'uniek', legt ze uit: "We willen kaarten maken die je niet overal in de winkels ziet. Dus zijn we vorig jaar begonnen met het maken van 'Haarlemse kerstkaarten'."

Het echtpaar krijgt ontzettend veel aanvragen binnen. "Het is echt ongelooflijk. We krijgen 50 à 100 bestellingen binnen per dag. Zo is het al weken gaande."

Tamira en haar man hebben het heel druk. "Houdt het nou nooit op?", vraagt ze zich lachend af. Een grap, want ze begrijpt de behoefte van mensen heel goed om elkaar een kerstkaart te sturen. "Mensen willen elkaar een hart onder de riem steken in deze coronacrisis. En contact met elkaar onderhouden."

Iets wat gezien de vele aanvragen, goed lijkt te lukken.