🎄 Zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar: in de Beemster worden de meeste kerstkaarten bezorgd

NOORD-HOLLAND - Ben jij al druk aan het pennen om alle kerstkaarten op tijd de deur uit te hebben? Goeie kans, want in onze provincie krijgen we per inwoner gemiddeld 4,5 kerstkaarten in de brievenbus. Wil jij weten hoeveel kerstkaarten jij ongeveer kan verwachten? We zetten de cijfers netjes voor je op een rijtje.

Adobe Stock

Met gemiddeld 4,5 kerstkaarten per inwoner staat onze provincie landelijk gezien op de zevende plek, zo blijkt althans uit een onderzoek van Greetz. In Drenthe ontvangen de mensen nog altijd de meeste kaarten in het land. Zeeland komt op de tweede plek en Groningen staat net als vorig jaar op de derde plek.

Zaanstreek-Waterland De gemeente Beemster staat met stip op nummer één. Hier ontvangen de inwoners gemiddeld acht kerstkaarten. In Oostzaan kan er op 6,7 kaarten gerekend worden, de gemeente neemt hiermee een gedeelde tweede plaats in beslag. Ook de nummer drie komt uit deze regio; in Waterland kunnen de mensen rekenen op gemiddeld 6,6 kerstkaarten. Buiten deze gemeentes loopt het gestaag af. Zo kunnen ze in Wormerland op 4,7 kaarten rekenen, in Landsmeer op 4,6. In Zaanstad ontvangen inwoners gemiddeld 4,5 kerstkaarten en in Purmerend 4,4. Gemeente Edam-Volendam staat op de laatste plek binnen deze regio, maar niet in het provincieklassement: hier worden er gemiddeld 3,7 kerstkaarten in de brievenbus gestopt.

West-Friesland In de regio West-Friesland worden de meeste kaarten in de gemeente Koggenland gestuurd. Hier kunnen de inwoners op gemiddeld 6,7 kaarten rekenen, de gemeente deelt met dit aantal de tweede plek met de eerder genoemde Oostzaan. Enkhuizen kon met 6,5 kerstkaarten nét geen plek in de top drie bemachtigen en schuift dus door naar de vierde plaats, op die hielen gevolgd door Opmeer met een gemiddeld aantal van 6,4.

Wist je dat? Zondag 16 december is de meest populaire dag om een kerstkaart te bestellen.

Stede Broec neemt een achtste plek aan met een gemiddelde van 5,5 kaarten per inwoner. Hierna volgen Drechterland en Medemblik, allebei met een gemiddeld aantal van 4,8. In Hoorn is het minst populair van de gemeentes uit de regio, inwoners kunnen op een gemiddelde van 3,7 kaarten rekenen.

Haarlemmermeer Gemeente Ouder Amstel ontvangt in deze regio de meeste kaarten, de inwoners krijgen gemiddeld 6,4 kerstkaarten. Hiermee staat de gemeente op een gedeelde vijfde plek in het provincieklassement. In Aalsmeer krijgen ze een kaart minder en is het gemiddelde dus 5,4. Hierna volgt gemeente Haarlemmermeer met een gemiddelde van 4,9 verwachte kerstkaarten. Gemeente Uithoorn heeft een gedeelde zeventiende plaats in het klassement weten te bemachtigen met een gemiddelde van 4,4. In Haarlemmerliede en Spaarnwoude kan er op 4,1 kerstkaarten worden gerekend, maar in Amstelveen maar 3,7. Hiermee is de gemeente Amstelveen de gemeente in regio Haarlemmermeer met de minste ontvangen kerstkaarten. Tekst gaat verder onder de afbeelding:

Greetz

IJmond In de regio IJmond ligt de nummer zes in het provincieklassement: Uitgeest met een gemiddelde van 6,3. Beverwijkers en Velsenaren kunnen op twee kaarten minder rekenen met een gemiddelde van 4,4 en 4,1. Inwoners van gemeente Heemskerk krijgen de minste kaarten uit de regio, zij hebben een gemiddelde van 3,6.

Noordkop Schagenezen krijgen de meeste kaarten in de brievenbus rond de kerstdagen, zij hebben een gemiddelde van 6,2. Hollandse Kroon volgt, maar met gemiddelde van 4,7. En in Den Helder kunnen de mensen de minste kaarten verwachten, deze gemeente heeft een gemiddelde van 4,4.

Alkmaar De regio Alkmaar is een echte middemoter. Zo heeft de regio geen hoger gemiddelde dan 5,2 in Heiloo en niet lager dan 3,9 in Langedijk. Daartussen zitten de gemeentes Bergen (met een gemiddelde van 4,8), Castricum (met een gemiddelde van 4,5), Alkmaar (met een gemiddelde van 4,2) en Heerhugowaard (met een gemiddelde van 4,1).

't Gooi Ook in 't Gooi kunnen er niet meer dan vijf kaarten verwacht worden en dit is in Blaricum. De gemeente Gooise Meren heeft een gemiddelde van 4,7 kerstkaarten. Wijdemeren en Huizen hebben allebei een gemiddelde van 4,3 en staan hiermee op de achttiende plek in het provincieklassement.

Wist je dat? Tussen 21:00 en 22:00 uur maken we de meeste kerstkaarten.

Weespers kunnen op ongeveer vier kaarten rekenen, maar in Hilversum is dit er alweer één minder met een gemiddelde van 3,2. Van alle kaarten die worden bezorgd in 't Gooi, krijgen de inwoners van Laren de minste, zij kunnen er op drie rekenen.

Haarlem In deze regio liggen alle gemiddelden dicht bij elkaar. Bloemendaal krijgt de meeste kerstkaarten met een gemiddelde van 4,3. Heemstede komt hierna met een 3,7 en Zandvoort en Haarlem hebben allebei een gemiddelde van 3,4 kerstkaarten.

Amsterdam Inwoners van de gemeentes Amsterdam en Diemen kunnen op de minste kaarten uit de hele provincie rekenen. Beide gemeentes hebben een gemiddelde van 2,6 en delen hiermee de laatste plek in het provincieklassement.