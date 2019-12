Dirk tekent al halve eeuw kerstkaarten: "De laatste van de tuin want die moet op de schop omdat er lood in de grond zit"

Westzaan - Al in de zomer begint Dirk met het tekenen van zijn kerstkaarten. Daarvoor hoeft hij niet op pad. Gewoon vanuit zijn tuin of lekker binnen in de voorkamer met een blik op straat. Hij kijkt en maakt er een winters tafereel van met "altijd sneeuw, konijnen en poes op een bankje". Dagen is hij er mee bezig want elke detail moet kloppen.

Dirk woont prachtig met zijn vrouw in een groot Zaans herenhuis uit 1740 in de oude Kerkbuurt. Sinds hij daar 50 jaar geleden kwam wonen maakt hij elke jaar een kerstkaart voor familie en vrienden. Wat er overblijft wordt verkocht op een kerstmarkt. Al die tekeningen zijn nu voor één dag, zondag 15 december, te zien in Zuidervermaning in Westzaan.

Afscheid van de tuin

De tentoonstelling is ook een nostalgisch afscheid van de huidige tuin. In de grond is lood gevonden en dus moet alles op de schop. Vreselijk vindt Dirk dat, al heeft hij zich er inmiddels bij neergelegd. "Al die bomen die weg moeten. Een is er al zeker honderd jaar oud. En die spar daar, heb ik als jong boompje meegenomen uit Zweden. En die kerstboom ernaast is van mijn zoon geweest en is hier de hoogte in geschoten", vertelt Dirk.

De tuin is hij kwijt, maar gelukkig heeft hij de verhalen en de tekeningen nog. Betekent het einde van zijn tuin ook het einde van zijn kerstkaarten? "Nee, dat niet en komt zeker volgend jaar ook weer een kerstkaart, ook al is er nog slechts een kale tuin."