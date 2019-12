Kerstrecepten delen met 700.000 mensen: Brenda Hoff is influencer met 'makkelijke maaltijden'

GROOTEBROEK - Als er iemand géén stress heeft om het kerstdiner op tafel te toveren, dan is het Brenda Hoff uit Grootebroek wel. Aan de kerstrecepten is ze namelijk al ruime tijd geleden begonnen voor haar website Brendakookt.nl. Maandelijks lezen daar zo'n 700.000 mensen haar recepten. En ook op instagram probeert ze haar 29.000 volgers te inspireren met 'snelle en makkelijke maaltijden'.

De Hollandse pot is Brenda met de paplepel ingegoten. "Ik was een echte West-Fries wat dat betreft. Ik lustte ook niet zo veel andere dingen", vertelt ze. Maar dat is inmiddels wel anders. Ze schreef een kookboek met recepten die binnen een halfuur op tafel moeten staan. Niet te moeilijk, want het mag alleen gemaakt zijn van ingrediënten bij de supermarkt.

NH Nieuws

Maar vooral via haar website en Instagram weten kookliefhebbers Brenda te vinden. Acht jaar geleden startte ze brendakookt.nl en inmiddels is dat uitgegroeid tot een fulltime baan. "Ik ben een foodblogger, ik blog over food", vertelt Brenda. "Ik maak recepten, kook ze en test ze, zodat ik het kan delen op mijn website. Ik vind het belangrijk dat een recept voorzien is van een mooie foto, waardoor het er aantrekkelijker uitziet." Op Instagram heeft Brenda zo'n 29.000 volgers en plaatst ze foto's van haar recepten. "Ik probeer regelmatig te publiceren. Naast de recepten laat ik het ook zien als ik bijvoorbeeld een dagje met mijn dochter aan het koken ben ik de keuken." Zo'n 700.000 mensen lezen maandelijks over haar recepten op Brenda's blog. 'Mega gestegen' Al jaren ziet ze rond de kerstperiode een piek in het aantal bezoekers. "Ik weet nog de eerste keer dat ik de decembermaand meemaakte. Toen keek ik 's middags even op m'n telefoon om te kijken hoeveel bezoekers ik had. Zag ik ineens dat het mega was gestegen."

Het aantal online volgers is geleidelijk gestegen. "Het is niet zo dat het ineens heel snel ging. Op een gegeven moment merkte ik wel dat naast vrienden en familie andere mensen langskwamen." En zo krijgt ze nu ook regelmatig berichtjes van onbekenden die haar recepten hebben uitgeprobeerd. "Dat gebeurt vooral op Instagram", vertelt ze. "Als mensen bijvoorbeeld enthousiast zijn en een foto delen van een recept dat ze gemaakt hebben." Klaar voor het kerstdiner Vooral de kerstrecepten zijn op dit moment dus booming. Maar wat Brenda zelf op tafel gaat toveren, weet ze nog niet. Wel heeft ze een tip voor iedereen die een kerstdiner gaat klaarmaken. "Maak het jezelf vooral niet te moeilijk. Neem gerechten die je goed kunt voorbereiden, heel veel gerechten kun je al een dag van tevoren maken. Het is al druk en stressvol genoeg, dus maak het jezelf een beetje gemakkelijk." Wie geïnteresseerd is in de ijstaart die Brenda gemaakt heeft in bovenstaande reportage van NH Nieuws, kan hier het recept vinden.