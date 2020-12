Gestrande campers na maanden weer terug in Nederland: "Hij ruikt nog zoals altijd"

AMSTERDAM - De 84 Nederlandse campers uit Marokko zijn vandaag in het Amsterdamse Havengebied herenigd met hun eigenaren. Dat zorgde vooral voor veel blijheid, maar ook voor een enkele wanklank: "Er is op een verschrikkelijke manier gebruik gemaakt van mijn sanitair!"

Gestrande campers weer terug in Nederland - NH Nieuws

Een campereigenaar is blij en bedroefd: "Ik ben bedroefd omdat het avontuur stopt. We gingen naar Marokko om naar de woestijn te gaan, om kamelen te zien." Tevreden over zijn camper is hij wel. "Hij ruikt nog zoals ie altijd rook, we hebben hem negen maanden niet gezien, super!" Al met al is het een enorme operatie geweest voor de Nederlandse Kampeerauto Club om de 84 campers weer in Nederland te krijgen. Al in maart begon de ellende. Door de corona-lockdown in Marokko, moesten alle toeristen zo snel mogelijk het land uit. Dat gold ook voor de mensen die met de club op groepsreis waren. Zo'n vijf groepen in heel Marokko.

Eric Zeevalk van de Nederlandse Kampeerauto Club vertelde eerder op NH Radio dat het allemaal langer duurde verwacht: "We hebben die mensen met het vliegtuig opgehaald, maar de campers moesten achterblijven. We dachten dat het misschien een of twee maandjes zou duren en dat we daarna de campers op konden halen, maar het heeft negen maanden geduurd." Tot de wagens eind november het schip op gingen in Casablanca hebben ze op een camping gestaan. Eens in de zoveel tijd zijn de wagens afgespoeld en schoongemaakt, en de eigenaren kregen foto's en filmpjes toegestuurd ter geruststelling. "Echt een pluim voor de mensen van de Nederlandse Kampeerauto Club, hoe die alles geregeld hebben!", vertelt een blije bestuurder. Alle campers zijn dan ook bijna ongeschonden weer in het land. Stan Stolwijk, directeur van de NKC: "Afgezien van wat zand onder de motorkap, en her en der een gebroken koplamp, is er niks misgegaan. Vandaag is het een geweldig sinterklaascadeau."

De campers in Marokko - NKC

Eerder deze week stonden Annelies en Romano de Bock uit het Zuid-Hollandse Oude Wetering klaar om het schip met de campers erop te verwelkomen in IJmuiden. "Al die 85 campers staan keurig binnen het schip", vertelde Romano. "Dus die kunnen we niet eens zien. Nieuwsgierig als we zijn, willen we gewoon het schip zien." Het schip bleek, helaas voor de het camperkoppel, op het laatste moment om te keren: "Nu blijkt dat hij een bochtje aan het maken is en kennelijk voorlopig niet gaat binnenlopen", aldus Romano. "En het is hier toch best wel koud, winderig en nat." Na drie uur wachten zijn ze terug naar huis gegaan, toch waren ze niet teleurgesteld en keken ze uit naar de hereniging van vandaag.