85 campers maandenlang vast in Marokko, nu onderweg naar Amsterdam: "Enorme operatie"

AMSTERDAM - Reizigers moesten afgelopen maart hals over kop hun camper achterlaten in Marokko. Het reisadvies werd oranje door het coronavirus, de mensen vlogen naar huis, maar de campers bleven achter. Met hulp van de Nederlandse Camper Club (NKC) zijn ze op dit moment weer onderweg naar huis.

Dat vertelt Eric Zeevalk, van de Nederlandse Camper Club op NH Radio. "Ze zijn onderweg. We kunnen deze mensen hun camper teruggeven na negen maanden." In maart werden de eerste coronamaatregelen genomen in Europa. "In Spanje ging alles op slot, daardoor gingen ook de boten naar Marokko niet meer. Op dat moment waren er vijf groepen bezig met een rondreis. We hebben die mensen met het vliegtuig opgehaald, maar de campers moesten achterblijven. We dachten dat het misschien een of twee maandjes zou duren en dat we daarna de campers op konden halen, maar het heeft negen maanden geduurd."

Brandende zon

De zomer was door corona voor iedereen anders. Deze mensen zagen hun camper in de brandende zon in Marokko, maar konden er niet mee op reis."Elke twee weken konden we een foto sturen van de campers, dus ze zagen dat ie er nog stond en dat ie gewassen werd."

Het achterlaten van de camper was niet fijn om te doen. "Mensen hebben allerlei draadjes losgekoppeld om te zorgen dat de camper niet gestolen werd, dit in de veronderstelling dat ze hem twee maanden later op konden halen", zegt Eric. "Het is een pijnlijk voor de mensen, je kunt je voorstellen dat je niet een ander in jouw camper wilt laten rijden."