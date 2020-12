Vergeefs wachten op uit Marokko teruggehaalde campers: "Het is je hele hebben en houwen"

IJMUIDEN - Ze hadden zich er zo op verheugd: Annelies en Romano de Bock uit het Zuid-Hollandse Oude Wetering stonden vanochtend om 4.00 uur bij de sluizen in IJmuiden om met eigen ogen te zien hoe hun geliefde camper, die ze in maart in Marokko hadden moeten achtergelaten, 'thuis' zou komen. Ze kwamen van een koude kermis thuis, want het schip dat hun camper verscheept, maakte enkele kilometers voor de kust rechtsomkeert.

Een slapeloze nacht, gure wind en regen trotseren. Het echtpaar De Bock had het er allemaal graag voor over. Dit voorjaar reden ze met hun kampeerwagen naar Marokko, maar omdat dat land tijdens hun vakantie corona-risicogebied werd, keerden ze - net als de rest van hun reisgezelschap - halsoverkop en zonder camper terug naar Nederland.

In totaal bleven er 85 campers van Nederlanders achter in het Noord-Afrikaanse land, maar negen maanden en een flinke logistieke operatie later, is het volledige wagenpark onderweg naar Nederland. De illusie dat ze vandaag al herenigd zouden worden met hun bolide hadden ze niet. "We kunnen onze camper pas over drie dagen ophalen", vertelt Romano de Bock als het schip op IJmuiden afkoerst.

85 campers

Al voordat ze vannacht richting IJmuiden reden, wisten ze dat ze hun camper niet zouden zien. "Al die 85 campers staan keurig binnen het schip", vertelt Romano. "Dus die kunnen we niet eens zien. Nieuwsgierig als we zijn, willen we gewoon het schip zien."