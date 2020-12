Steun in de rug van provincie is flinke opsteker voor verwoeste Urbanuskerk

AMSTELVEEN - De provincie heeft 173.375 euro uitgetrokken voor de restauratie van de afgebrande Urbanuskerk in Bovenkerk. Het geld komt uit het rijksmonumentenfonds.

Voor de Urbanuskerk is de provinciale steun een welkome aanvulling op de restauratiekosten. In 2018 verwoestte een flinke brand grote delen van de kerk. Bestuurslid Ad Verkleij van de Urbanuskerk reageert dan ook blij verrast toen NH Nieuws hem belde. "Dit is heel goed nieuws, heel mooi!"