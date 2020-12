Johan (77) mag vervroegd thuis herstellen van corona: "Eindelijk weer lekker eten!"

AMSTERDAM - Het initiatief van Amsterdamse huisartsen om coronapatiënten eerder uit het ziekenhuis te ontslaan en thuis verder behandelen, is inmiddels drie weken onderweg. In totaal hebben 45 patiënten gemiddeld vijf dagen eerder het ziekenhuis verlaten. Johan de Graauw was één van de eerste patiënten die hierdoor eerder naar huis kon.

Het coronavirus had de 77-jarige Johan de Graauw flink te pakken. Meer dan een maand lang lag hij in verschillende ziekenhuizen, waarvan elf dagen op de IC. Toen hij twee weken geleden te horen kreeg dat hij thuis verder behandeld kon worden, kon hij wel juichen: "Eindelijk mocht ik terug naar mijn twee katten en mijn eigen man waar ik al 57 jaar mee samenwoon. En ook heerlijk weer een beetje lekker eten", vertelt De Graauw tevreden op de bank van zijn huiskamer.

Johan mag vervroegd thuis herstellen van corona - NH Nieuws

Normaal gesproken zou de Graauw veel langer in het ziekenhuis zijn gebleven. Maar dankzij het samenwerkingsverband van huisartsen, ziekenhuizen en thuiszorg kan hij zijn behandeling thuis afmaken. "Hiervoor is er eerst overleg geweest met het ziekenhuis", laat huisarts Willemijn Baneke, die de Graauw behandelt, aan NH Nieuws weten. "Johan was al grotendeels hersteld, maar had nog wel enige dagen extra zuurstof nodig, dat kan met de juiste begeleiding prima thuis."

Meer plekken voor reguliere zorg Huisarts Baneke werkt graag mee met de nieuwe werkwijze. "Je hoort vaak dat patiënten worden doorgestuurd naar ziekenhuizen in bijvoorbeeld Groningen, omdat hier geen plek is. Als mensen eerder naar huis kunnen, komen er ook weer meer plekken beschikbaar in Amsterdam. En je hoopt dat uiteindelijk er ook weer plekken beschikbaar komen voor patiënten die reguliere zorg nodig hebben", vertelt de huisarts. Tekst gaat verder na de foto

Arie Korevaar meet de saturatie: "Omdat Johan niet meer besmettelijk is, volstaat een mondkapje"

De huisarts heeft regelmatig contact met De Graauw en overlegt hierbij ook met het ziekenhuis. Thuis wordt De Graauw bijgestaan door thuiszorgmedewerker Arie Korevaar van Cordaan. "Ik leer Johan met hoe hij met het zuurstofapparaat en een saturatiemeter moet omgaan. Daarnaast monitor ik hoe het met hem gaat, en dat koppel ik weer terug aan de huisarts", vertelt Arie Korevaar van Cordaan.

Bekaf Inmiddels gaat het alweer een stuk beter met De Graauw. Het zuurstofapparaat kan binnenkort de deur uit. Maar helemaal kiplekker voelt hij zich nog niet. "Ik heb gisteren geprobeerd te stofzuigen en dan ben ik wel meteen helemaal bekaf. Dus dat moet ik niet elke dag doen", aldus De Graauw.

Proef Aan de samenwerking doen het Amsterdam UMC, het OLVG, het BovenIJ ziekenhuis, Zilveren Kruis, de thuiszorginstellingen zoals Cordaan, Amstelring, Evean, en het Crisisteam huisartsen Amsterdam mee. Ook landelijk wordt de proef in Amsterdam nauwlettend gevolgd. Inmiddels wordt ook in andere regio’s gezorgd dat patiënten eerder naar huis kunnen.