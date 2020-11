Huisartsen gaan Amsterdamse ziekenhuizen ontlasten

AMSTERDAM - Amsterdamse ziekenhuizen gaan coronapatiënten waarvan de gezondheidssituatie verbetert, vervroegd naar huis sturen. Huisartsen krijgen daarbij een belangrijke zorgtaak om de patiënten verder in de gaten te houden, meldt het AD .

De internist-infectioloog Marc van der Valk van het Amsterdam UMC verwacht dat met deze nieuwe aanpak het gemiddelde verblijf van coronapatiënten met twee dagen zal afnemen. Dat heeft een positieve impact op de drukte in de ziekenhuizen, waardoor de reguliere zorg beter door kan blijven lopen.

De samenwerking tussen Amsterdamse ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorgorganisaties uit de hoofdstad betekent dat zo'n vijftig covidpatiënten per week vervroegd ontslag uit het ziekenhuis krijgen. "Als zij zichzelf met mantelzorg of minimale thuiszorg kunnen redden, mogen ze met zuurstof eerder naar huis", aldus Van der Valk in het AD.

Zuurstofmeter

De thuis uitziekende patiënten krijgen een zuurstofmeter mee, om ook thuis in de gaten te houden hoe ze ervoor staan. Daarbij is het aan de huisartsen om eventuele medicatie of zuurstof aan de patiënt toe te dienen. Aan de samenwerking doen mee het Amsterdam UMC, het OLVG, het BovenIJ ziekenhuis, Cordaan, Amstelring, Evean en het Crisisteam huisartsen Amsterdam.