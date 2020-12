Mondkapjesplicht tankstations lastig: "Wij durven klanten niet meer aan te spreken"

"Sommige mensen gingen helemaal uit hun dak als we hen vroegen om een mondkapje te dragen. Wij zitten niet alleen veilig achter glas in ons hokje, wij lopen ook vogelvrij door de winkel. Sommige collega’s zijn echt bang, dus nu zeggen we er maar helemaal niets meer over", aldus Farzad.

Bij de Shell aan de Dokweg in IJmuiden werd een aantal klanten zó boos toen de medewerker ze wees op de mondkapjesplicht die vandaag is ingegaan, dat ze er nu niets meer over zeggen uit angst voor hun eigen veiligheid, vertelt medewerker Farzad.

Ook bij de Total aan de Plesmanweg in Beverwijk dragen niet alle klanten een mondkapje, maar eigenaar Paul en zijn werknemers zeggen er niets van. "Voor nu laten we het aan de mensen zelf of ze wel of niet een mondkapje dragen. Wij hebben een relatief klein tankstation, binnen vier stappen ben je bij de kassa. De discussie over het wel of niet dragen van het mondkapje duurt langer dan dat de klant überhaupt binnen is."

Paul vertelt dat ook de angst voor escalatie een belangrijke reden is om mensen er niet op aan te spreken. "We zijn ook bang dat situaties vervelend worden en uit de hand lopen. Voorlopig kijken we nog even de kat uit de boom."