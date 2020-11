De Peiling: Mondkapje vanaf morgen op veel plekken verplicht. Ben jij daar blij mee?

Verplicht Dinsdag gaat de coronawet in en wordt het dragen van een mondkapje verplicht in winkels, musea, gemeentehuizen, stations, parkeergarages en bij het tankstation. Ook in theaters en concertzalen moet je er een op als je niet op je plek zit. Tijdens rijles en bij de kapper moet ook een mondkapje gedragen worden. De mondkapjesplicht geldt vanaf 12 jaar.

Over mond en neus

Het mondkapje dient over mond en neus gedragen te worden. Een omhooggetrokken sjaal mag niet. Wie op de plekken waar het verplicht is geen mondkapje draagt riskeert een boete van 95 euro boete. Buiten geldt de mondkapjesplicht niet. Maar als je het kapje vaak op en af zet, verhoogt dat de kans op een coronabesmetting. Verstandige winkelaars houden hem dus op.



Mondkapjes uit Haarlem

In een Haarlemse mondkapjesfabriek HMK wordt de productie flink opgeschoefd. Het bedrijf -van oorsprong een stoffeerder van auto- en treinstoelen- kocht vier machines in China, die de 3-laags medische kapjes samenstellen. Tot nu toe rollen er in Haarlem 600 duizend kapjes per week van de band. Dat worden er nu door de mondkapjesplicht 1,2 miljoen.