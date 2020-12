Bussumers geschokt na verwoestende villabrand: "Wat een enorm drama"

Als vanochtend de zon opkomt, is pas goed te zien hoe groot de schade is. Van het dak en de eerste verdieping is helemaal niets meer over, ook de begane grond heeft grote schade. Op de grond voor het huis liggen veel verkoolde resten. Rondom het huis hangt nog een doordringende brandlucht.

Pas vannacht om 1.00 uur leek het vuur gedoofd en konden tientallen brandweerlieden huiswaarts. "Een uur later laaide het vuur weer op en zijn we zeker tot 4.00 uur vanochtend bezig geweest om na te blussen", vertelt een woordvoerder van de brandweer.

De buurtbewoner vertelt dat de schrik er in de buurt gisteren goed in zat. "Het zag er heel heftig uit. Je hoorde veel geknetter. We zagen ook dat de brandweer er veel problemen mee had. We kregen ook een alarm met de oproep om onze ramen en deuren dicht te houden."

Geschrokken buurtbewoners lopen vanochtend voorbij om te kijken wat er gisteren allemaal is gebeurd. Een man die zijn hond uitlaat en in een straat achter de Amersfoortsestraatweg woont, kijkt even rustig rond. "Wat een ravage", zegt hij. "En wat verschrikkelijk voor de bewoners. Dit is echt heel treurig."

"Het is echt heel treurig en het doet pijn om het zo te zien. Vannacht ben ik in mijn dromen door het hele huis gegaan"

Een oud-bewoner van het huis loopt vanochtend ook geschrokken rond. "Dit was mijn ouderlijk huis", vertelt ze. "Ik heb hier mijn hele jeugd doorgebracht. Mijn ouders kochten het huis in het begin van de jaren zestig. Pas een paar jaar geleden hebben ze het verkocht. Hier liggen zoveel herinneringen. Als kind, maar ook later toen ik natuurlijk nog vaak bij mijn ouders op bezoek was. Het is echt heel treurig en het doet pijn om het zo te zien. Vannacht ben ik in mijn dromen door het hele huis gegaan. Het heeft me echt wel beziggehouden", vertelt ze.

De vrouw vertelt dat ze het gisteren niet aandurfde, maar vanochtend toch even wilde kijken. "Ik kreeg gisteren foto's door van familieleden. Eerst geloof je het niet, maar het bleek echt zo te zijn. Het doet je wel wat, ook al komen we er al jaren niet meer. Ik vind het heel ernstig, want het was een prachtig huis. De vorige bewoners hebben het heel erg verbouwd. De mensen die er nu woonden ken ik eigenlijk niet. Maar wat moet dit voor hun ook verschrikkelijk zijn. Ze moeten hun hele huis opnieuw opbouwen."

Onderzoek naar de brand

Experts van de brandweer doen vandaag waarschijnlijk nog een groot deel van de dag onderzoek naar de oorzaak van de brand, die zeer waarschijnlijk ontstaan is door kortsluiting.

Ook een expert van de verzekering kwam vanochtend al kijken om de schade op te nemen. Die ligt zeer waarschijnlijk in de miljoenen euro's. Toen het huis vier jaar geleden te koop stond, lag de waarde op 1.275.000 euro.