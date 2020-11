Bussumse villa grotendeels verwoest, brandweer laat gebouw gecontroleerd uitbranden

BUSSUM - Een zeer grote brand heeft een villa in Bussum grotendeels verwoest. De vlammen sloegen urenlang hoog uit het rieten dak, dat aan het eind van de middag ingestortte. De brandweer laat de villa gecontroleerd uitbranden, het gebouw is niet meer te redden.

De brand in de villa aan de Amersfoortsestraatweg - vlak achter woonzorgcentrum Patria aan de Ceintuurbaan - ontstond even na 14.00 uur zeer waarschijnlijk door kortsluiting. Het vuur werd al snel groter.

De bewoners van de villa ontdekten dat er iets mis was toen de stroom uitviel. Ze konden het huis op tijd verlaten. De bewoners zijn hevig geschrokken opgevangen door de buren en later opgevangen in een hotel even verderop. Ze worden bijgestaan door slachtofferhulp.

Vuur blijft oplaaien

De brandweer schaalde vanwege de zeer grote brand al snel op naar de eerste fase van het regionale rampenplan. De brandweer rukte hierom met meerdere korpsen uit de regio uit om het vuur te blussen, ook vanuit Utrecht kwam er versterking.

