Brand in Bussumse villa vannacht opnieuw opgelaaid

BUSSUM - Het vuur in de Bussumse villa aan de Amersfoortsestraatweg is vannacht rond 2.00 uur opnieuw opgelaaid. Gisteren leek het er nog op dat na uren blussen het vuur onder controle was, maar dat bleek dus niet het geval.

Volgens brandweerwoordvoerder Ben Derriks kwam het niet als een verrassing dat zijn korps vannacht opnieuw moest uitrukken. "Dat heb je vaak in dit soort situaties. Alles stort in elkaar en het vuur dat onderop smeult, daar kom je niet meer bij."

Volgens een getuige zag een beveiliger het vuur oplaaien en alarmeerde hij de brandweer. Na twee uur blussen was de brand onder controle. Het pand is instabiel en staat op instorten.

Toch maakte de brandweer zich niet zo'n zorgen. "Dit is een vrijstaande villa waar geen andere panden dichtbij staan. Ook hadden we al rekening gehouden met dit scenario. Gisteren konden we niet meer naar binnen of het dak op, dus hebben we de keuze gemaakt om het pand gecontroleerd te laten afbranden."

Kettingbotsing

Het vuur bleek gisteren overdag ook al veel lastiger te blussen dan men had verwacht. De hulp van meerdere rietspecialisten werd ingeroepen. Ook vanuit de hele regio kwamen brandweerkorpsen helpen om de brand onder controle te krijgen. De brandweer heeft nog geen idee hoe of waar het vuur is ontstaan.

Er was gisteren slecht zicht op de snelweg, zeer waarschijnlijk door de dikke rook van de brand. Hierdoor ontstond een kettingbotsing op de A1 op steenworp afstand van de brand. Zeker vijf auto's zijn hierbij op elkaar gebotst.