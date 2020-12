Stein heeft een eigen coronatoilet in zijn auto gemaakt: "Openbaar toch iets minder hygiënisch"

ENKHUIZEN - Houdt de Westfries het nog een beetje vol tijdens de tweede coronagolf? Zitten ze nog thuis, hebben ze nieuwe uitdagingen gevonden of ligt eenzaamheid op de loer? In het voorjaar reed presentator Sander Huisman al langs de Westfriese Omringdijk en nu gaat hij weer langs. Op de fiets rijdt hij de dijk weer op om in het programma Omringd te kijken of de Westfries het nog volhoudt tijdens de coronacrisis.

Stein uit Enkhuizen neemt geen enkel risico: "Ik heb mijn hele auto ingericht op corona. Zo heb ik spul voor mijn handen, mondkapjes en een eigen toilet in de auto. Dat is wel heel bijzonder."

Stein bezoekt liever geen openbare toiletten langs de weg die minder hygiënisch zijn: "Er zit zelfs een klein tentje bij zodat ik nog binnen kan zitten."

Afstand van dochter

Ook binnenshuis houdt hij goed de maatregelen in acht: "Ik leef apart van mijn dochter, terwijl we samen wonen. Dat komt omdat ik zorg voor iemand die kwetsbaar is." Op haar achttiende verjaardag kon Stein zijn dochter niet knuffelen: "Wij leven in huis op anderhalve meter en heel vaak apart op kamers." Zijn dochter ziet de noodzaak ook in van deze manier van samen in een huis wonen. Stein: "Het zal ons niet gebeuren dat je elkaar besmet."

Festivals in 2021

In Enkhuizen-Noord belt Sander aan bij Carlos Rodrigues die werkzaam is in de internationale evenementenbranche. Hij merkt dat de festivals in het buitenland een mooie stip aan de horizon zijn: "In onze business gaat het eigenlijk heel goed. Beter dan vorig jaar zelfs. We zien nu dat de grote jongens in het buitenland hebben besloten toch in de verkoop te gaan voor 2021. Dan zie je toch dat het loont, want ze raken uitverkocht."

In Nederland is er wat betreft Rodrigues een gebrek aan perspectief: "In Nederland merk ik dat het heel traag gaat met heel veel onzekerheid. Veel klanten in Nederland durven gewoon niet de stap te zetten." Hij is met zijn team druk bezig om te kijken hoe de festivals in de toekomst ook bij een uitbraak van een nieuw virus gewoon door kunnen gaan.

Bekijk hier de hele aflevering van Omringd in Enkhuizen: