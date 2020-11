Lisette Koeman zoekt werk in tijden van corona: “Ik ben één van de zovelen”

Bij de familie Koeman in Oudendijk is men al maanden aan het verbouwen: "We zitten een beetje op ons eigen eilandje", zegt Lisette Koeman. "Mijn werk is gestopt door corona helaas, daardoor heb ik wel meer tijd gekregen om te verbouwen."

De verbouwing zit inmiddels in de eindfase, maar het liefst zou Lisette ook wel weer buitenshuis aan het werk gaan. "In het begin is het dan lekker, dat je denkt naja de zomer komt eraan, maar ik mis nu wel mijn werkzaamheden en mijn collega’s." Koeman is daarom op zoek naar nieuw werk. "Dat valt niet mee merk ik, ik ben toch één van de zovelen die op zoek is in deze tijd."

Aan de slag met hobby's

Verderop in Oudendijk houdt Machiel Kalf het wat beter vol. "Ik hou het heel goed vol. We hebben het hartstikke druk met de tuin, het onderhoud, het huis, de hobby’s."

Toch zijn er ook hobby's die Kalf niet kan uitvoeren in deze tijd. "Mijn vrouw en ik zijn liefhebbers van Morgans. De historische autosport kunnen we nu niks mee." Elk jaar gaan ze naar Engeland naar grote evenementen rondom hun liefhebberij. "Helaas heeft dat dit jaar niet door kunnen gaan. Ik zit er niet over in, het kan niet doorgaan, helaas. Niks aan te doen." De kaartjes voor het evenement in september 2021 heeft Kalf al in huis.

Boodschappen = avontuur

Sander belt ook aan bij Hannah Hebing. Zij merkt dat de sfeer op straat en in de supermarkt toch behoorlijk gespannen is in deze tijd. "Boodschappen doen vind ik een heel avontuur. Als mensen zonder mondkapje je dan aankijken met een blik van 'zeg er maar niks van' dan doe ik dat maar niet."

Hebing vindt het allemaal wat lang duren, maar houdt het goed vol. "We wonen buiten, dus ik loop de deur uit met mijn hond en ik kom altijd wel mensen tegen om te praten. Maar er mag nu wel een eind aan deze crisis komen."