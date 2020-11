Matroos Sarah Stofbergen: “Zonder passagiers sluipt de sociale eenzaamheid er wel in"

HOORN - Houdt de Westfries het nog een beetje vol tijdens de tweede golf? Zitten ze nog thuis, hebben ze nieuwe uitdagingen gevonden of ligt eenzaamheid op de loer? In het voorjaar reed presentator Sander Huisman al langs de Westfriese Omringdijk, en nu is hij terug. Op de fiets rijdt hij de dijk weer op om in het programma Omringd te kijken of de Westfries het nog volhoudt tijdens de coronacrisis.