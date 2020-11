WIJDENES - Houdt de Westfries het nog een beetje vol tijdens de tweede golf? Zitten ze nog thuis, hebben ze nieuwe uitdagingen gevonden of ligt eenzaamheid op de loer? In het voorjaar reed presentator Sander Huisman al langs de Westfriese Omringdijk, nu is hij terug. Op de fiets rijdt hij de dijk weer op om in het programma Omringd te kijken of de Wesfries het nog volhoudt tijdens de coronacrisis.

"Hier is het wel lekker rustig aan de dijk, dus dat scheelt wel,” zegt bewoonster Annemieke Jong uit Oosterleek. Hoewel ze zich thuis dus niet zoveel zorgen maakt, is ze op haar werk in het ziekenhuis wel op haar hoede. Op de revalidatieafdeling komen ze al vanaf dag één van de coronacrisis in aanraking met patiënten die moeten revalideren. Ze maakt zich vooral zorgen om haar naasten: “Ik maak me wel zorgen over mensen die me lief zijn en die kwetsbaar zijn. Gelukkig hebben we hier alle ruimte, dan probeer je elkaar buiten te ontmoeten.”

Quote "Ik heb mijn dochter toch één keertje geknuffeld, toen ze het nieuws bracht dat ze zwanger is" Hanny Mekking, inwoner Wijdenes

Verderop aan de dijk woont Hanny Mekking. Hoewel ook zij de ruimte heeft rondom haar huis

langs de dijk, verlangt ze naar reizen en op vakantie gaan. “Hier wonen is natuurlijk prachtig, maar het is - ik mag het eigenlijk niet zeggen - elke dag hetzelfde. Een andere omgeving doet de mens goed.” Maar dat ongemak valt in het niet bij het verhaal wat Hanny ook vertelt: “Mijn zwager is uiteindelijk overleden aan corona twee weken geleden. Het was binnen tien dagen klaar. Er waren tachtig man bij de crematie, dus dat was wel fijn voor mijn zus. En ook voor ons, dat je niet echt het idee hebt dat je alleen op de wereld bent." Bekijk hier de hele aflevering van 'Omringd, door de tweede golf':

Hanny Mekking geniet van de ruimte in Wijdenes: "Maar het leven is minder gezellig" - NH Nieuws