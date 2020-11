Wielrenner Ivar Slik zet profdroom uit zijn hoofd

BERGEN - Wielrenner Ivar Slik sprak een aantal maanden terug nog de hoop uit om prof te worden, maar denkt daar nu anders over. "In 2020 heb ik weinig wedstrijden gereden en ook de resultaten waren niet wat ik gehoopt had. Toen dacht ik: ik moet wel realistisch zijn", vertelt de Noord-Hollander.

Strandracen

Naast het koersen op de weg rijdt Slik ook graag op het strand. Zo werd hij vorig jaar Europees kampioen strandracen in Duinkerken. Door de coronacrisis wordt er dit seizoen geen EK verreden en zodoende rijdt Slik nog een jaar in de Europese trui. "Het is echt balen natuurlijk. Ik had graag mijn trui zoveel mogelijk getoond en natuurlijk op het EK willen verdedigen."