Hilversum werkt aan extra maatregelen na topdrukte in winkelstraten afgelopen weekend

HILVERSUM - Hilversum werkt aan extra maatregelen om te voorkomen dat het te druk wordt in winkelstraten. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Hilversum aan NH Nieuws. Afgelopen zaterdag was het op momenten zó druk dat de Kerkstraat, de voornaamste winkelstraat van het Hilversumse centrum, afgesloten moest worden voor bezoekers.

De druktemeter van het Hilversumse centrum kleurde zaterdag even donkerrood: het was zo druk met koopjesjagers dat er op straat geen anderhalve meter afstand van elkaar gehouden kon worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Afgelopen zaterdag was de laatste zaterdag voor Pakjesavond en dan stuntten winkels ook nog eens met kortingen vanwege Black Friday.

Hilversum zag vanwege de drukte geen andere keus dan de winkelstraat tijdelijk af te sluiten. Handhavers stonden aan het begin van de straat om bezoekers tegen te houden en wezen winkelend publiek op andere routes om de drukte op straat af te laten nemen.

Drukte baart gemeente zorgen

Met de kerstdagen voor de boeg verwacht Hilversum dat het ook de komende weekenden druk wordt. De gemeente werkt daarom aan maatregelen om te voorkomen dat het weer zo druk wordt als afgelopen zaterdag. "De drukte van afgelopen zaterdag baart ons grote zorgen", stelt een woordvoerder van de gemeente. "We werken nu aan een plan om de toestroom van mensen op orde te houden. Aan welke maatregelen we denken, kan ik echt nog niet zeggen, want dat is nog niet concreet. Maar vast staat dat dit wel een probleem is dat onze aandacht heeft. Komende week verwachten we meer te kunnen zeggen over hoe we dit aan gaan pakken."

Welke maatregelen er ook genomen worden, Hilversum doet voor de komende weken een extra dringende oproep aan mensen om de drukte te mijden. "Alles valt of staat met de maatregelen die mensen moeten opvolgen. We roepen al weken op om niet op de meest drukke momenten naar het centrum te komen. Hou je daar alsjeblieft aan. Probeer doordeweeks al een keer naar de winkels te gaan, of kom op zaterdag eerder op de dag. Dat zou al een hoop helpen. Zo houden we het voor iedereen leuk."