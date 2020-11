Opnieuw grote winkeldrukte in Halfweg en Amsterdam: 'Kom niet naar binnenstad'

In verband met Black Friday zijn er het hele weekend grote kortingen bij veel winkels in de stad. Dit leidt tot grote drukte in het winkelgebied, vooral in de Kalverstraat.

De gemeente heeft per direct een eenrichtingsverkeer voor voetgangers ingesteld in de Kalverstraat en op de Nieuwendijk. Gisteren en vrijdag was dat ook al het geval.

Outletcentrum

Het centrum van Amsterdam is niet de enige drukke plek in de regio. Ook bij het pasgeopende outlet-centrum in Halfweg lopen de straten vol. Inmiddels is daar voor de tweede dag op rij een bezoekersstop ingevoerd.

Ook de gemeente Haarlemmermeer, waar Halfweg onder valt, adviseert mensen om vandaag niet meer naar de outlet te gaan. "Kies een andere dag en een rustige tijd om te gaan shoppen", aldus de gemeente.